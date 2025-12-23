2025 में कुछ फिल्में फिर से बड़े पर्दे पर लौटीं और बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा दिया. पहली रिलीज में जिन्हें दर्शक नापसंद कर चुके थे. वहीं दोबारा पर्दे पर आकर अब हिट बन गईं. दर्शकों ने अपनी पसंदीदा फिल्मों को फिर से थिएटर में देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा कीं. वहीं स्क्रीन पर रोमांच का मजा भी उठाया.

कुछ फिल्मों ने तो ऐसी कमाई की कि नई रिलीज फिल्मों को भी टक्कर दे दी. इस साल की री-रिलीज का ये ट्रेंड दर्शाता है कि दर्शक अब सिर्फ नई फिल्में ही नहीं बल्कि पुराने पॉपुलर प्रोजेक्ट्स को बड़े पर्दे पर देखने का भी उतना ही शौक रखते हैं. चलिए देखते हैं इस साल की 5 टॉप री-रिलीज फिल्में कौन सी हैं.

बाहुबली: द एपिक

प्रभास और राणा दग्गुबाती की 'बाहुबली: द एपिक' 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज फिल्म रही. एसएस राजामौली निर्देशित इस फिल्म ने री-रिलीज पर 72 करोड़ से ज्यादा कमाए. अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और रम्या कृष्णन की शानदार एक्टिंग ने इसे फिर से दर्शकों का फेवरेट बना दिया.

सनम तेरी कसम

हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की डेब्यू फिल्म 'सनम तेरी कसम' ने री-रिलीज पर 39.15 करोड़ का बिजनेस किया. इसकी रोमांटिक और इमोशनल कहानी ने दर्शकों के दिलों को फिर से छू लिया. इस फिल्म को राधिका राव और विनय सप्रू ने डायरेक्ट किया था.

तुम्बाड

राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी की पीरियड थ्रिलर 'तुम्बाड' 2018 में रिलीज हुई थी. करीब 8 साल बाद ये फिर जब थिएटर में आई तो शानदार कमाई की. फिल्म ने री-रिलीज पर 37.5 करोड़ कमाए. सोहम शाह ने इस कलेक्शन पर कहा था दोबारा रिलीज ने फिल्म को न्याय दिलाया और उनके दिल का मलाल मिटाया.

घिल्ली

धरणी निर्देशित 'घिल्ली' साल 2004 में आई थी. इसने अपने री-रिलीज पर 26.5 करोड़ कमाई के साथ फिर से हिट साबित हुई. थलापति विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

'ये जवानी है दीवानी'

अयान मुखर्जी की 'ये जवानी है दीवानी' री-रिलीज पर 25.4 करोड़ कमाई की. रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण और कल्कि की दोस्ती और कनेक्शन ने दर्शकों को फिर से जोड़ दिया. यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी.