अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या कह दिया, जिसे सुनकर रो पड़ीं अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन भी हुए मौन

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक बार फिर कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में नजर आने वाली हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनाने के लिए अनन्या पांडे अपने को-एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ जमकर मेहनत कर रही हैं. इंटरव्यू से लेकर फैंस के बीच जाकर दोनों फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं.

इसी सिलसिले में वो अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में भी पहुंचे. यहां दोनों ने हॉट सीट पर बैठकर बिग बी के सवालों का जवाब दिया और शो से जुड़े अपने खास अनुभव भी शेयर किए.

बिग बी की बात सुन हुईं इमोशनल

शो के बीच अमिताभ बच्चन की एक बात ने अनन्या पांडे को भावुक कर दिया. उनकी बातें सुनकर एक्ट्रेस की आंखें नम हो गईं. इस वीडियो में देख सकते हैं कि केबीसी के मंच पर बिग बी उनकी खुलकर तारीफ कर रहे हैं. बिग बी कहते हैं- 'इनकी एक फिल्म है केसरी (चैप्टर 2). इसमें बहुत बड़े-बड़े कलाकार थे और सभी ने शानदार काम किया. लेकिन इतने अनुभवी कलाकारों के बीच रहते हुए भी अनन्या ने अपना किरदार बेहद खूबसूरती से निभाया.'

अमिताभ की बातों को हमेशा याद रखेंगी

इस खास पल का वीडियो अनन्या ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'किसी भी एक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा पल. मैं आपके इन शब्दों को हमेशा याद रखूंगी अमित जी.'

अमिताभ बच्चन के मुंह से अपनी सराहना सुनकर अनन्या काफी भावुक हो गईं और वो रो पड़ीं. वहीं कार्तिक आर्यन भी मौन रहकर उनकी बात को स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं.

आपको बता दें कि 'केसरी चैप्टर 2' 2019 की फिल्म केसरी का सीक्वल है. इस फिल्म में अनन्या ने दिलरीत गिल का किरदार निभाया. फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन भी हैं.