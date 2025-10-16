हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTop 5 Films Of September 2025: सितंबर में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टॉप 5 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म

Top 5 Films Of September 2025: सितंबर में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टॉप 5 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म

Highest Grossing Films In September 2025: सितंबर में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ एक बॉलीवुड फिल्म ही जगह बना पाई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Oct 2025 09:33 PM (IST)
सितंबर के महीने में कई शानदार फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड और एनिमेटेड फिल्मों ने भी थिएटर्स में दस्तक दी. लेकिन जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की, उनकी लिस्ट सामने आ गई है.

ऑरमैक्स मीडिया ने सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट शेयर की है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन 5 फिल्मों की फेहरिस्त में बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म ही जगह बना पाई है. इस लिस्ट में दो साउथ फिल्में और दो हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं.

दे कॉल हिम ओजी

  • पहले नंबर पर पवन कल्याण की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' का नाम है.
  • 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को साउथ डायरेक्टर सुजीत ने डायरेक्ट किया है.
  • 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी भी दिखाई दिए हैं.
  • ऑरमैक्स मीडिया की मानें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 224 करोड़ रुपए कमाए हैं.

Top 5 Films Of September 2025: सितंबर में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टॉप 5 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म

जॉली एलएलबी 3 

  • सितंबर में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'जॉली एलएलबी 3' भी शुमार है.
  • टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में 'जॉली एलएलबी 3' बॉलीवुड की इकलौती फिल्म है.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा 19 सितंबर को पर्दे पर आई थी.
  • ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने 139 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

Top 5 Films Of September 2025: सितंबर में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टॉप 5 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म

मिराय

  • तीसरे नंबर पर तेजा सज्जा की एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'मिराय' ने जगह बनाई है.
  • कार्तिक घट्टामनेनी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 सितंबर को ही रिलीज हुई थी.
  • 'मिराय' में रितिका नायक और श्रिया शरन भी अहम किरदार में दिखाई दी थीं.
  • ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 109 करोड़ रहा.

Top 5 Films Of September 2025: सितंबर में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टॉप 5 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म

द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स 

  • हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स' भी सितंबर की टॉप 5 फिल्मों में शामिल है.
  • माइकल चाव्स के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भी 5 सितंबर को रिलीज हुई थी.
  • ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स' ने 100 करोड़ कमाए हैं.

Top 5 Films Of September 2025: सितंबर में इन मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, टॉप 5 में सिर्फ एक हिंदी फिल्म

डेमन स्लेयर

  • एनिमेटेड फिल्म 'डेमन स्लेयर' 12 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
  • ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
Embed widget