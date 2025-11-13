हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'उन्हें अकेला छोड़ दो...’, धर्मेंद्र के घर बाहर मीडिया भीड़ देख भड़के करण जौहर, बोले– ये कवरेज नहीं, अपमान है

Karan Johar Post: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं. उनके घर के मीडिया खड़ी हुई है जिसे देखकर करण जौहर भड़क गए हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 13 Nov 2025 02:55 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. हाल ही में उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एक्टर की तबीयत में अब सुधार है और उन्हें डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया है. अब एक्टर का घर पर इलाज होगा. धर्मेंद्र के बुधवार के सुबह घर आने के बाद से उनके घर के बाहर मीडिया खड़ी हुई है. जिसे लेकर सनी देओल ने गुस्सा किया था. अब मीडिया को देखकर करण जौहर भी भड़क गए हैं.

करण जौहर को आया गुस्सा

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके अपना गुस्सा जाहिर किया है. करण ने लिखा- 'जब हमारे दिल और हमारे कामों से शिष्टाचार और संवेदनशीलता खत्म हो जाती है.तो हम जान जाते हैं कि हम एक बर्बाद जाति हैं... प्लीज़ एक परिवार को अकेला छोड़ दें. वो पहले से ही इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं... एक लिविंग लेजेंड के लिए  पैपराजी और मीडिया का सर्कस देखना दिल दहला देने वाला है, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया है.जिसने हमारे सिनेमा में इतना बड़ा योगदान दिया है. यह कवरेज नहीं, यह बेइज्ज़ती है.'


सनी देओल को आया गुस्सा

सोशल मीडिया पर सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धर्मेंद्र के घर के बाहर मीडिया को देखकर वो भड़क गए हैं. उन्होंने कहा- 'आप लोगों को शर्म आनी चाहिए. आपके घर में मां-बाप हैं. आपके बच्चे हैं. और आप यहां ऐसे बस वीडियो लिए जा रहे हो. शर्म नहीं आती.'

मीडिया पर भड़की थीं हेमा मालिनी

मंगलवार को धर्मेंद्र के निधन की खबरें आईं थीं. जिसके बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सभी को खूब खरी-खोटी सुनाई थी. उन्होंने लिखा था- 'जो हो रहा है वो माफ करने योग्य नहीं है. कैसे जिम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहे हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे बैं. ये बेहद असम्मानजनक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. प्लीज परिवार और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें.'


धर्मेंद्र की तबीयत पर कजिन का बयान

धर्मेंद्र के कजिन गुड्डू धनोआ ने अपने बयान में उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था- 'एक्टर अब पहले से बहुत ठीक है और उनकी रिकवरी अच्छे से हो रही है. उनके ट्रीटमेंट को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.'

ये भी पढ़ें: कैटरीना कैफ से कैसे हुई थी विक्की कौशल की पहली मुलाकात? कहा किया था एक्ट्रेस को प्रपोज? 'छावा' एक्टर ने कर दिया खुलासा

Published at : 13 Nov 2025 02:55 PM (IST)
Karan Johar Dharmendra Hema Malini
