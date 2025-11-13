कैटरीना कैफ से कैसे हुई थी विक्की कौशल की पहली मुलाकात? कहा किया था एक्ट्रेस को प्रपोज? 'छावा' एक्टर ने कर दिया खुलासा
Vicky Kaushal On Katrina Kaif: विक्की कौशल ने हाल ही एक शो में कैटरीना कैफ से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया. उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें सुनील ग्रोवर ने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक हैं. ये जोड़ी हाल ही में बेटे की परेंट्स भी बनी है. इन सबके बीच छावा एक्टर विक्की कौशल हाल ही में ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो 'टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल' में नज़र आए थे. यहां उन्होंने खुलासा किया कि वे अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से पहली बार कैसे मिले थे.
कैटरीना कैफ से कैसे हुई थी विक्की कौशल की पहली मुलाकात?
विक्की कौशल ने बताया कि उनकी कैटरीना कैफ से पहली मुलाक़ात एक अवॉर्ड शो में हुई थी. उस पल को याद करते हुए, विक्की ने कहा, "पहली बार मैं उनसे एक अवॉर्ड शो में मिला था, जिसे मैं होस्ट कर रहा था. मैंने उनके साथ स्टेज पर चिकनी चमेली पर परफॉर्म किया और बाद में, जब हम बैकस्टेज गए, तो सुनील ग्रोवर ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया. मुझसे मिलने के पांच मिनट के अंदर ही, कटरीना मुझे शो होस्ट करने का तरीका सिखाने लगीं. और गुडनाइट कहने लगीं!"
उनकी अगली मुलाक़ात एक और अवॉर्ड फंक्शन में हुई, जहां विक्की ने एक स्क्रिप्टेड गैग के तहत, स्टेज पर मज़ाक में कटरीना को प्रपोज़ कर दिया था. उन्होंने हंसते हुए कहा, "दूसरे अवॉर्ड शो के दौरान, मैंने उनसे पूछा, 'तुम विक्की जैसे किसी अच्छे लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती?' लेकिन तब हम डेट नहीं कर रहे थे." विक्की ने क्लियर किया कि उस सेगमेंट में उन्हें हर एक्ट्रेस से एक ही सवाल पूछना था, लेकिन कैटरीना के साथ उनकी बातचीत वायरल हो गई, जिससे उनकी केमिस्ट्री के बारे में अटकलें लगने लगीं.
विक्की, कैटरीना लव स्टोरी
मंच पर एक हल्के-फुल्के पल के रूप में शुरू हुई विक्की और कैटरीना की कहानी जल्द ही एक खूबसूरत असल ज़िंदगी के रोमांस में बदल गई. कुछ समय तक चुपचाप डेटिंग करने के बाद, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने रिश्ते को अगले लेवल पर पहुंचाया और 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में एक इंटीमेट लेकिन ग्रैंड वेडिंग की.
इस शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए थे, और बाद में इस जोड़े ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी. हाल ही में, 7 नवंबर 2025 को, इस जोड़े ने अपने नन्हे प्रिंस का वेलकम किया है.
