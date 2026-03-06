बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से तो उनको लेकर कई खबरें सामने आती रहती हैं. वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने सगाई कर ली है. हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है केवल फोटोज में डायमंड रिंग देख लोग अंदाजा लगा रहे हैं.

फोटोज में दिखी डायमंड रिंग

कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में कंगना ने पटोला साड़ी पहनी है. इसके साथ उन्होंने बड़े झुमके पहने हैं. लेकिन लोगों की नजर पड़ी कंगना के उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में नजर आ रही डायमंड रिंग पर. लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके फोटोज में कमेंट कर कयास लगाना शुरू कर दिए कंगना ने सगाई कर ली है.

फैंस ने किया बचाव

हालांकि कंगना के हाथ में डायमंड रिंग देखकर जहां कई लोगों ने सगाई के कयास लगाए. तो वहीं कंगना के कई फैंस ने एक्ट्रेस का बचाव भी किया है. लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट कर कंगना को सपोर्ट करते हुए लिखा है कि एक्ट्रेस खुद भी रिंग खरीद सकती हैं. ऐसा कई सेलेब्स करते हैं, वो फाइनेंशियली सक्षम हैं ऐसे में वो खुद भी अपने लिए डायमंड रिंग खरीद सकती हैं.

और भी सेलेब्स ने खुद खरीदी है डायमंड रिंग

बता दें कि सोशल मीडिया पर कई एक्ट्रेसेज जब ऐसे अंगूठी पहने फोटोज शेयर करती हैं, तो लोग हमेशा ही कयास लगाते हैं कि शायद उनकी सगाई हो गई है. जैसे सुष्मिता सेन के हाथ में अंगूठी देखकर लोगों ने कयास लगाए कि उनकी भी सगाई हो गई, पर एक्ट्रेस ने क्लियर किया और बताया कि वो खुद अपने लिए डायमंड खरीद सकती हैं. मल्लिका शेरावत ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने खुद ही अपने लिए डायमंड रिंग खरीदी है.