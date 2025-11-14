‘हक’ हिट हुई या फ्लॉप? सात दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

ऐतिहासिक शाह बानो केस से इंस्पायर ‘हक’ इस साल की सबसे चर्चित कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. यह फिल्म अपने पति द्वारा अन्याय सहने के बाद न्याय की तलाश में एक महिला की इमोशनल और कानूनी लड़ाई पर बेस्ड है. अपने सेंसेटिव सब्जेक्ट और स्टार कास्ट के दमदार अभिनय के साथ, ‘हक़’ ने रिलीज के बाद यूं तो खूब तारीफ पा ली है लेकिन ये धमाकेदार कमाई करने से चूक गई है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘हक’ ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की ‘हक’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव देखा गया है. वहीं हैरानी की बात ये है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद ‘हक’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई है और रिलीज का एक हफ्ता पूरा हो जाने के बाद भी ये अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है.

वहीं फिल्म के कलेक्शन कि बात करें तो 1.75 करोड़ से खाता खोलने वाली ‘हक’ ने दूसरे दिन 3.35 करोड़, तीसरे दिन 3.85 करोड़, चौथे दिन 1.05 करोड़, पांचवें दिन 1.75 करोड़ और छठे दिन 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हक’ ने रिलीज के 7वें दिन 1.10 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘हक’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 14 करोड़ रुपये हो गई है.

‘हक’ फ्लॉप हुई या हिट?

‘हक’ ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है और रिलीज के 7 दिन बाद भी ये फिल्म अपना बजट वसूल नही कर पाई है. बता दें कि इस फिल्मी बीट के मुताबिक ‘हक’ को 40 करोड़ की लागत में बनाया गया है. वहीं रिलीज के 7 दिन में इसने 14 करोड़ की ही कमाई की है. यानी अपना आधा बजट वसूलने से भी ये फिल्म अभी 6 करोड़ रुपये दूर है. वहीं हिट होने के लिए इसे अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी पड़ेगी. ऐसे में इसके लिए हिट का टैग हासिल करना अब नामुमकिन गै.

इन सबके बीच बता दे कि 14 नवंबर शुक्रवार को सिनेमाघरों में ‘दे दे प्यार दे 2’ रिलीज हो रही है. इस नई फिल्म के आने से ‘हक’ की कमाई को झटका लगना तय है.