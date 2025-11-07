The Family Man 3 Trailer: श्रीकांत तिवारी का निकला वारंट, जयदीप अहलावत के ट्रैप में फंसे मनोज बाजपेयी, देखें 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर
The Family Man 3: मनोज बाजयेपी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'द फैमिली मैन' के सीजन 3 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. ट्रेलर काफी जबरदस्त है जिसने फैंस की सीरीज के लिए एक्साइटमेंट दुगनी कर दी है.
महीनों के इंतज़ार के बाद फाइनली आज, 7 नवंबर, 2025 को 'द फैमिली मैन सीज़न 3' की पहली झलक सामने आ गई है. इस हिट प्राइम वीडियो सीरीज़ का ट्रेलर काफी धांसू है.वहीं 'द फैमिली मैन सीज़न 3' की पहली झलक ने फैंस को बेहद एक्साइटेड कर दिया है और अब वे इसकी सीरीज की स्ट्रीमिंग का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.
'द फैमिली मैन सीज़न 3' का धांसू ट्रेलर रिलीज
शुक्रवार को मुंबई में एक फैंसऔर मीडिया इवेंट में ट्रेलर को रिलीज किया गया, सीज़न 3 में श्रीकांत खुद को, अपने परिवार और देश को एक आसन्न खतरे से बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अब शिकारी ही शिकार बन जाता है.
अमेज़न प्राइम वीडियो ने शुक्रवार दोपहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीज़न 3 का ट्रेलर रिलीज किया. ट्रेलर की शुरुआत श्रीकांत (मनोज) से होती है जो अपने परिवार को बताता है कि वह एक जासूस है साथ ही, फिर पता चलता है कि उसे एक वांछित अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है. श्रीकांत अपने परिवार के साथ भागने की फिरात में. उसका दोस्त जेके (शारिब हाशमी) उसकी मदद करता है. लेकिन फिर वह सोचता है कि उसे फँसाने की इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है.
श्रीकांत के पतन की मास्टरमाइंड निमरत कौर है, उसे नार्थ-ईस्ट के एक खतरनाक ड्रग तस्कर (जयदीप अहलावत स्टारर) में अपना हथियार मिल जाता है, और अब श्रीकांत को इस नए खतरे से निपटने का रास्ता खोजना होगा.
तीसरे सीजन में दो नए दुश्मनों से भिड़ेंगे मनोज बाजपेयी
तीसरे सीज़न में मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर खुफिया अधिकारी श्रीकांत तिवारी के रूप में कमबैक किया है जो अपनी फैमिली लाइफ और देश के लिए अपने सीक्रेट मिशन के बीच की बारीक रेखा को पार करता है मनोज.बाजपेयी के साथ,सीरीज के फेमस कलाकारों की टोली ने भी तीसरे सीजन में कमबैक किया है. इनमें शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी, और गुल पनाग ने अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराया है. वहीं तीसरे सीजन में इस बार दो नए दुश्मनों की एंट्री हुई है. ये जयदीप अहलावत और निम्रत कौर हैं. इन दोनों के आने से तीसरा सीजन और ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हो गया है. वहीं इस बार खतरा और चुनौतियां पहले से ज्यादा हैं.
कब रिलीज होगी 'द फैमिली मैन 3'
द फैमिली मैन सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर को भारत में प्राइम वीडियो पर और दुनिया भर के 240 देशों और रीजन्स में एक्सक्लूसिवली होगा. बता दें कि राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखित और सुमित अरोड़ा के धांसू डायलॉग्स के साथ, इस जबरदस्त सीरीज़ का निर्देशन राज और डीके ने किया है, और इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी निर्देशक के रूप में शामिल हुए हैं.
