हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Family Man 3 Trailer: श्रीकांत तिवारी का निकला वारंट, जयदीप अहलावत के ट्रैप में फंसे मनोज बाजपेयी, देखें 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर

The Family Man 3 Trailer: श्रीकांत तिवारी का निकला वारंट, जयदीप अहलावत के ट्रैप में फंसे मनोज बाजपेयी, देखें 'द फैमिली मैन 3' का ट्रेलर

The Family Man 3: मनोज बाजयेपी की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'द फैमिली मैन' के सीजन 3 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. ट्रेलर काफी जबरदस्त है जिसने फैंस की सीरीज के लिए एक्साइटमेंट दुगनी कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

महीनों के इंतज़ार के बाद फाइनली आज, 7 नवंबर, 2025 को 'द फैमिली मैन सीज़न 3' की पहली झलक सामने आ गई है. इस हिट प्राइम वीडियो सीरीज़ का ट्रेलर काफी धांसू है.वहीं 'द फैमिली मैन सीज़न 3' की पहली झलक ने फैंस को बेहद एक्साइटेड कर दिया है और अब वे इसकी सीरीज की स्ट्रीमिंग का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.  

'द फैमिली मैन सीज़न 3' का धांसू ट्रेलर रिलीज
शुक्रवार को मुंबई में एक फैंसऔर मीडिया इवेंट में ट्रेलर को रिलीज किया गया, सीज़न 3 में श्रीकांत खुद को, अपने परिवार और देश को एक आसन्न खतरे से बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अब शिकारी ही शिकार बन जाता है.

अमेज़न प्राइम वीडियो ने शुक्रवार दोपहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीज़न 3 का ट्रेलर रिलीज किया. ट्रेलर की शुरुआत श्रीकांत (मनोज) से होती है जो अपने परिवार को बताता है कि वह एक जासूस है  साथ ही, फिर पता चलता है कि उसे एक वांछित अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है. श्रीकांत अपने परिवार के साथ भागने की फिरात में.  उसका दोस्त जेके (शारिब हाशमी) उसकी मदद करता है. लेकिन फिर वह सोचता है कि उसे फँसाने की इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है. 

श्रीकांत के पतन की मास्टरमाइंड निमरत कौर  है, उसे नार्थ-ईस्ट के एक खतरनाक ड्रग तस्कर (जयदीप अहलावत स्टारर) में अपना हथियार मिल जाता है, और अब श्रीकांत को इस नए खतरे से निपटने का रास्ता खोजना होगा. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

तीसरे सीजन में दो नए दुश्मनों से भिड़ेंगे मनोज बाजपेयी
तीसरे सीज़न में मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर खुफिया अधिकारी श्रीकांत तिवारी के रूप में कमबैक किया है जो अपनी फैमिली लाइफ और देश के लिए अपने सीक्रेट मिशन के बीच की बारीक रेखा को पार करता है मनोज.बाजपेयी के साथ,सीरीज के फेमस कलाकारों की टोली ने भी तीसरे सीजन में कमबैक किया है. इनमें शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी, और गुल पनाग ने अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराया है. वहीं तीसरे सीजन में इस बार दो नए दुश्मनों की एंट्री हुई है. ये जयदीप अहलावत और निम्रत कौर हैं. इन दोनों के आने से तीसरा सीजन और ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हो गया है. वहीं इस बार खतरा और चुनौतियां पहले से ज्यादा हैं. 

कब रिलीज होगी  'द फैमिली मैन 3' 
द फैमिली मैन सीज़न 3 का प्रीमियर 21 नवंबर को भारत में प्राइम वीडियो पर और दुनिया भर के 240 देशों और रीजन्स में एक्सक्लूसिवली होगा. बता दें कि राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखित और सुमित अरोड़ा के धांसू डायलॉग्स के साथ, इस जबरदस्त सीरीज़ का निर्देशन राज और डीके ने किया है, और इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी निर्देशक के रूप में शामिल हुए हैं. 

Published at : 07 Nov 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Nimrat Kaur Jaideep Ahlawat The Family Man 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
Embed widget