इस शुक्रवार 14 नवंबर को दो फिल्में रिलीज हुईं पहली अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' और दूसरी दुलकर सलमान की साउथ फिल्म 'कांथा'. हालांकि, दुलकर की फिल्म हिंदी फिल्मों से कंपीट नहीं कर रही है क्योंकि इसे हिंदी में रिलीज ही नहीं किया गया.

लेकिन अजय देवगन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी रखा है. ऐसे में जानते हैं कि पहले से मौजूद थामा, एक दीवाने की दीवानियत और हक का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल है.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

26 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने 25 वें दिन यानी कल सिर्फ 18 करोड़ रुपये और आज 10:30 बजे तक 27 लाख कमाते हुए टोटल 133.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.





बता दें कि फिल्म का बजट 145 करोड़ रुपये है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभी तक अपना बजट नहीं निकाल पाई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने 25वें दिन 17 लाख और 26 दिनों यानी आज अभी तक 22 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 77.69 करोड़ रुपये हो चुका है.





इस फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ था और इसका 3 गुना कमाकर फिल्म सुपरहिट हो चुकी है.

'हक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' अजय देवगन की फिल्म के सामने भी ठीकठाक कलेक्शन कर पा रही है. फिल्म ने कल 65 लाख और आज अभी तक 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म कोा टोटल कलेक्शन 15.80 करोड़ हो चुका है.





इमरान हाशमी की इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव रिव्यूज तो मिले लेकिन फिल्म अपने बजट से काफी दूर है. फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ है और इसने अभी तक इसका एक तिहाई से थोड़ा ज्यादा हिस्सा ही निकाला है.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और आज का डेटा 10:20 बजे तक का है. इसमें बदलाव हो सकता है.)