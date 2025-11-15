हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office:'दे दे प्यार दे 2' के सामने कितना कमा रही 'हक'? थामा और दीवानियत की कमाई भी जानें

Box Office:'दे दे प्यार दे 2' के सामने कितना कमा रही 'हक'? थामा और दीवानियत की कमाई भी जानें

Box Office: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' के सामने बॉक्स ऑफिस पर पहले से मौजूद थामा, एक दीवाने की दीवानियत और हक कैसा कलेक्शन कर रही हैं? यहां जानिए

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 15 Nov 2025 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

इस शुक्रवार 14 नवंबर को दो फिल्में रिलीज हुईं पहली अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' और दूसरी दुलकर सलमान की साउथ फिल्म 'कांथा'. हालांकि, दुलकर की फिल्म हिंदी फिल्मों से कंपीट नहीं कर रही है क्योंकि इसे हिंदी में रिलीज ही नहीं किया गया.

लेकिन अजय देवगन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी रखा है. ऐसे में जानते हैं कि पहले से मौजूद थामा, एक दीवाने की दीवानियत और हक का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल है.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

26 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने 25 वें दिन यानी कल सिर्फ 18 करोड़ रुपये और आज 10:30 बजे तक 27 लाख कमाते हुए टोटल 133.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.


Box Office:'दे दे प्यार दे 2' के सामने कितना कमा रही 'हक'? थामा और दीवानियत की कमाई भी जानें

बता दें कि फिल्म का बजट 145 करोड़ रुपये है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभी तक अपना बजट नहीं निकाल पाई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने 25वें दिन 17 लाख और 26 दिनों यानी आज अभी तक 22 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 77.69 करोड़ रुपये हो चुका है.


Box Office:'दे दे प्यार दे 2' के सामने कितना कमा रही 'हक'? थामा और दीवानियत की कमाई भी जानें

इस फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ था और इसका 3 गुना कमाकर फिल्म सुपरहिट हो चुकी है.

'हक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' अजय देवगन की फिल्म के सामने भी ठीकठाक कलेक्शन कर पा रही है. फिल्म ने कल 65 लाख और आज अभी तक 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म कोा टोटल कलेक्शन 15.80 करोड़ हो चुका है.


Box Office:'दे दे प्यार दे 2' के सामने कितना कमा रही 'हक'? थामा और दीवानियत की कमाई भी जानें

इमरान हाशमी की इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव रिव्यूज तो मिले लेकिन फिल्म अपने बजट से काफी दूर है. फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ है और इसने अभी तक इसका एक तिहाई से थोड़ा ज्यादा हिस्सा ही निकाला है.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और आज का डेटा 10:20 बजे तक का है. इसमें बदलाव हो सकता है.)

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 15 Nov 2025 10:21 PM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Thamma Box Office Collection Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Haq Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar की जगह किसी और को CM बनाना चाहती है BJP ? NDA | Chirag |PM Modi
Bihar Election: बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद किसे लगा बड़ा झटका? | Tejashwi | Rahul | Maha Dangal
Bihar Politics: Lalu परिवार में क्यों बने ऐसे हालात..बिहार को समझने वाले पत्रकार से समझिए | Rohini
RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
Embed widget