'कांथा' ने थिएटर्स में उसी दिन एंट्री ली जिस दिन अजय देवगन की मच अवेटेड रॉम-कॉम 'दे दे प्यार दे 2' ने ली. हालांकि, दोनों के बीच कोई भी कंपटीशन इसलिए नहीं रहा क्योंकि अजय देवगन की फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है और दुलकर सलमान की 'कांथा' तमिल और तेलुगु में.

फिल्म को दर्शकों और रिव्यूर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आज वीकेंड का दूसरा दिन भी है जिससे छुट्टी का भी योगदान रहा, इन दोनों वजहों से फिल्म की आज की कमाई में भी इजाफा हुआ और बजट के हिसाब से फिल्म ने ओपनिंग डे में भी बढ़िया कमाई की.

'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब दूसरे दिन सैक्निल्क के मुताबिक 8:05 बजे तक ये कमाई 2.71 करोड़ रुपये हो चुकी है. फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 7.06 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'कांथा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

दुलकर सलमान की फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं है. कोईमोई के मुताबिक इसे 35-40 करोड़ रुपये में बनाया गया है. सैक्निल्क पर उबलब्ध डेटा के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 10.15 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया.

इसमें आज का भी घरेलू डेटा जोड़कर देखें तो ये फिल्म बजट का एक तिहाई हिस्सा निकाल चुकी है. फिल्म के पास अभी वीकेंड का आखिरी दिन भी है और संडे की छुट्टियों का फायदा अगर मिला तो उम्मीद है कि ये बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले ही वीकेंड में निकल लेगी.

View this post on Instagram A post shared by Spirit Media (@thespiritmedia)

'कांथा' के बारे में

फिल्म को डायरेक्ट किया है सेल्वमनी सेल्वराज ने और इसमें दुलकर सलमान के अलावा 'बाहुबली' के भल्लालदेव यानी राणा दग्गुबाती भी अहम रोल में हैं. फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल भाग्यश्री बोरसे ने निभाया है. बता दें कि इसके पहले दुलकर सलमान 'लकी भास्कर' जैसी हिट पिछले साल दे चुके हैं और अब उनके फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म भी उनके लिए एक और हिट फिल्म साबित होगी.