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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

November Theater Release 2026: नवंबर के महीने में थिएटर में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं और इनकी तारीख भी नोट कर सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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सिनेमालवर्स के लिए साल 2026 का नवंबर महीना काफी धमाकेदार रहने वाला है. दरअसल नवंबर मे सिनेमाघरों में कई मच अवेटेड और बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इनमें रणबीर कपूर और यश की मच अवेटेड 'रामायण' से लेकर विराज घेलानी की मजेदार कॉमेडी 'पार्टी एनिमल्स' तक शामिल हैं. 

ऐसे में पौराणिक कथाओं, ग्रामीण हॉरर, रोमांस और एक्शन जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज होने की वजह से  दर्शकों के पास चुनने के लिए कई बेहतरीन ऑप्शन होंगे. चलिए यहां नवंबर में थिएटर में धमाका करने आ रही फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं. 

1. रामायण
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड भारतीय फिल्मों में से एक है. इस पौराणिक महाकाव्य में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश नजर आएंगे. वहीं सनी देओल भगवान हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोवि राजा दशरथ, रकुल प्रीत सिंह सूपर्णखां के किरदार में दिखेंगी. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी., इसका पहला पार्ट इस दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा में दस्तक देगा. 


रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

2-पार्टी एनिमल्स 
अगर आप कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं, तो 'पार्टी एनिमल्स' एक ऐसी कॉमेडी है जो दोस्ती, अजीब फैसलों और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के इर्द-गिर्द घूमती है. रवि छाब्रिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विराज घेलानी 'मान पटेल' के किरदार में और अर्जुन तंवर 'अरमान खन्ना' के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म के अन्य कलाकारों में प्रगति नागपाल, नकियाह हाजी, आलम खान, साकिब अयूब, कमलेश सावंत, अनिल चरणजीत, आरोन कौल, विजय पाटकर और मनोज जोशी शामिल हैं. यूडली फिल्म्स के तहत विक्रम मेहरा और सिद्धार्थ आनंद कुमार द्वारा निर्मित, पार्टी एनिमल्स 20 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है. 


रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

3-काली खेती 
जैकी श्रॉफ और शरद केलकर 'काली खेती' में नजर आएंगे. ये फिल्म ग्रामीण बैकग्राउंड पर बनी एक सस्पेंस से भरी फिल्म है जिसमें हॉरर, रहस्य और साइकोलॉजिकल टेंशन का ब्लेंड देखने को मिलेगा. काली खेती भी 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 


रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

4- यह प्रेम मोल लिया
सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'यह प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान खुराना और शरवरी पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. फैमिली स्टोरीज के  मशहूर बड़जात्या एक बार फिर ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो रोमांस, रिश्तों और साथ रहने की भावना पर केंद्रित है.हालांकि अभी तक फिल्म का आधिकारिक टीज़र और ट्रेलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन मेकर्स ने गानों के जरिए फिल्म के किरदारों से दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया है, इसे राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 


रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

5- सूर्या
एम. पद्मकुमार द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर 'सूर्या' में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं. इसकी कहानी एक ऐसे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की है, जिसका अतीत काफी परेशान करने वाला रहा है और वह एक मर्डर केस की जांच में उलझ जाता है, फिल्म में रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, मनीष वाधवा, टीनू आनंद और जिशु सेनगुप्ता भी नजर आएंगे. ये फिल्म भी 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.


रणबीर की 'रामायण' से सनी की 'सूर्या' तक, नवंबर में थिएटर में रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में, नोट कर लें तारीख

6- प्रताप
सचिन सर्राफ द्वारा लिखित और निर्देशित, 'प्रताप' एक जाने-माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी है, उसकी दुनिया तब पूरी तरह बदल जाती है, जब वह खुद उसी कानून के सामने खड़ा होता है, जिसे कभी वह खुद लागू किया करता था. अमित साध के साथ-साथ, 'प्रताप' में ईशा देओल, तिग्मांशु धूलिया, मिलिंद गुणाजी और सीमा बिस्वास जैसे बेहतरीन कलाकार अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे. ये भी 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

 

 
 
 
 
 
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Published at : 28 Oct 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
November 2026 Theater Release
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