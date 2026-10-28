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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: मंगलवार को 'जेलर 2' के आगे 'उड़ता तीर' का धमाल, थमने को नहीं तैयार 'दृश्यम 3', जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' का हाल

Box Office: मंगलवार को 'जेलर 2' के आगे 'उड़ता तीर' का धमाल, थमने को नहीं तैयार 'दृश्यम 3', जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' का हाल

Tuesday Box Office Collection 27th October:मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों की कमाई में तेजी देखी गई. इनमें 'उड़ता तीर' से 'दृश्यम 3' शामिल है. हालांकि 'जेलर 2' की कमाई घटी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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रजनीकांत की 'जेलर 2' ने भारत में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली है. 'उड़ता तीर' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि 'नई नवेली' और 'प्रहार' से लेकर रणबाली तक का बॉक्स ऑफिस पर हाल ठीक नहीं चल रहा है. लेकिन दृश्यम 3 अब भी बॉक्स ऑफसि पर मजबूत बनी हुई है. चलिए यहां जानते हैं इनमे से कौन सी फिल्म मंगलवार को टिकट खिड़की पर लकी रही है?

'जेलर 2' ने  दूसरे मंगलवार कितनी कमाई की है?
सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमा रही है. रविवार को फिल्म ने 25.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी. लेकिन सोमवार को यानी रिलीज के 12वें दिन था, इसकी कमाई 9.45 करोड़ रुपये रही.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 7.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 14 दिनों की नेट कमाई अब 415.65 करोड़ रुपये हो गई है.

'उड़ता तीर' का मंगलवार का कलेक्शन कितना रहा है?
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टारर 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 4.10 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की, और दूसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की. रविवार को इसने 8.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं मंडे को इस फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 3.10 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'उड़ता तीर' की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 25.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'प्रहार' की दूसरे मंगलवार कितनी रही कमाई?
राजकुमार राव स्टार 'प्रहार' ने दूसरे वीकेंड के दौरान अच्छा परफॉर्म किया था. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को 1.15 करोड़ रुपये और दूसरे रविवार को 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, दूसरे मंडे को यानी रिलीज के 11वें दिन ये सिर्फ 45 लाख रुपये की कमाई कर पाई.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रहार' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को भी 45 लाख रुपये की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 21 करोड़ रुपये हो गई है.

'नई नवेली' ने दूसरे मंगलवार कितना कमाया?
यामी गौतम की 'नई नवेली' को सिनेमाघरों में 12 दिन पूरे हो गए हैं और दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है. बता दें कि रविवार को फिल्म ने 95 लाख रुपये कमाए थे. लेकिन सोमवार को इसकी कमाई घटकर 35 लाख रुपये रह गई.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को  35 लाख रुपये की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 25.30 करोड़ रुपये हो गई है.

'रणबाली' का दूसरे मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' की कमाई में भी सोमवार, 26 अक्टूबर को गिरावट देखी गई. इस फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रणबाली' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.10 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की नेट कमाई अब 55.35 करोड़ रुपये हो गई है.

'दृश्यम 3' ने चौथे मंगलवार कितना कलेक्शन किया?
कई नई रिलीज फिल्मों के आगे अजय देवगन की 'दृश्यम 3' चौथे हफ्ते में भी करोड़ों में ही कारोबार कर रही है. बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के 25वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.05 करोड़ कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 1.25 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'दृश्यम 3' का भारत में 26 दिनों का नेट कलेक्शन अब 371.20 करोड़ रुपये हो गया है.

Published at : 28 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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