'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है. रिलीज से पहले फिल्म की पूरी टीम लॉस एंजिल्स में इसके ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल होने पहुंची. फिल्म के स्टार्स रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश ने रेड कार्पेट जलवा बिखेरा.

इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी मौजूद रहे. सभी सितारे पारंपरिक देसी कपड़ों में नजर आए और रेड कार्पेट पर तस्वीरें खिंचवाईं.

रणबीर कपूर-साई पल्लवी समेत रेड कार्पेट पर स्टारकास्ट ने बिखेरा जलवा

फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर आइवरी रंग की टेक्सचर्ड जैकेट और काली पैंट में नजर आए. वहीं, सीता का रोल निभा रहीं साई पल्लवी ने पिंक साड़ी पहनी. दूसरी तरफ, रावण का किरदार निभा रहे यश ने ऑल ब्लैक कलर का आउटफिट पहना.

रेड कार्पेट पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी कलाकारों के साथ शामिल हुए.

Ramayana Team at World Premiere https://t.co/91hyd7QG34 — K.G.F Analyst🕵🏼‍♂️ (@KGFAnalyst) October 28, 2026

पत्नी राधिका संग पहुंचे यश

प्रीमियर में यश अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. इस दौरान उनकी पत्नी राधिका ग्रीन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी. यश को देखते ही फैंस जोर-जोर से 'रावण-रावण' के नारे लगाते नजर आए.

रेड कार्पेट पर रणबीर और साई भी मीडिया से बातचीत करते नजर आए. दोनों ने अपनी फिल्म और किरदारों के बारे में बात करने के साथ ही फिल्म से जुड़े अपने निजी अनुभव भी साझा किए.

Rocking star Yash, Sai Pallavi and Director Nitesh Tiwari at the Red Carpet. https://t.co/KggIB5Oshz — KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 28, 2026

इंटरनेशनल हस्तियां भी हुईं शामिल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की 3D स्क्रीनिंग में कई इंटरनेशनल हस्तियां भी शामिल हुईं. भारत में फिल्म की ऑफिशियल रिलीज से कुछ दिन पहले ये प्रीमियर हुआ. भारत में फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी, जबकि 4 नवंबर को कुछ चुनिंदा जगहों पर पेड प्रीव्यू शो रखे गए हैं.

'रामायण' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है. बताया जा रहा है कि इसे करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है. दो पार्ट में बनने वाली इस फिल्म में भगवान राम की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे और इसका प्रोडक्शन भी बड़े स्तर पर किया गया है.

फिल्म का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरे पार्ट को दिवाली 2028 पर रिलीज करने का प्लान है.