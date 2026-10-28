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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलॉस एंजिल्स में 'रामायण' का हुआ वर्ल्ड प्रीमियर, रणबीर कपूर-साई पल्लवी समेत रेड कार्पेट पर स्टारकास्ट ने बिखेरा जलवा

लॉस एंजिल्स में 'रामायण' का हुआ वर्ल्ड प्रीमियर, रणबीर कपूर-साई पल्लवी समेत रेड कार्पेट पर स्टारकास्ट ने बिखेरा जलवा

हाल ही में लॉस एंजिल्स में अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. जहां फिल्म की पूरी कास्ट शामिल हुई. रणबीर कपूर और साई पल्लवी समेत रेड कार्पेट पर स्टारकास्ट ने जलवा बिखेरा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है. रिलीज से पहले फिल्म की पूरी टीम लॉस एंजिल्स में इसके ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल होने पहुंची. फिल्म के स्टार्स रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश ने रेड कार्पेट जलवा बिखेरा.

इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी मौजूद रहे. सभी सितारे पारंपरिक देसी कपड़ों में नजर आए और रेड कार्पेट पर तस्वीरें खिंचवाईं.

रणबीर कपूर-साई पल्लवी समेत रेड कार्पेट पर स्टारकास्ट ने बिखेरा जलवा
फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर आइवरी रंग की टेक्सचर्ड जैकेट और काली पैंट में नजर आए. वहीं, सीता का रोल निभा रहीं साई पल्लवी ने पिंक साड़ी पहनी. दूसरी तरफ, रावण का किरदार निभा रहे यश ने ऑल ब्लैक कलर का आउटफिट पहना.

रेड कार्पेट पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी कलाकारों के साथ शामिल हुए.

पत्नी राधिका संग पहुंचे यश
प्रीमियर में यश अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. इस दौरान उनकी पत्नी राधिका ग्रीन साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी. यश को देखते ही फैंस जोर-जोर से 'रावण-रावण' के नारे लगाते नजर आए.

रेड कार्पेट पर रणबीर और साई भी मीडिया से बातचीत करते नजर आए. दोनों ने अपनी फिल्म और किरदारों के बारे में बात करने के साथ ही फिल्म से जुड़े अपने निजी अनुभव भी साझा किए.

इंटरनेशनल हस्तियां भी हुईं शामिल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की 3D स्क्रीनिंग में कई इंटरनेशनल हस्तियां भी शामिल हुईं. भारत में फिल्म की ऑफिशियल रिलीज से कुछ दिन पहले ये प्रीमियर हुआ. भारत में फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी, जबकि 4 नवंबर को कुछ चुनिंदा जगहों पर पेड प्रीव्यू शो रखे गए हैं.

'रामायण' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है. बताया जा रहा है कि इसे करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है. दो पार्ट में बनने वाली इस फिल्म में भगवान राम की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे और इसका प्रोडक्शन भी बड़े स्तर पर किया गया है.

फिल्म का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरे पार्ट को दिवाली 2028 पर रिलीज करने का प्लान है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Oct 2026 09:49 AM (IST)
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Ramayana
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