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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' में स्क्रीन की लड़ाई, धमाकेदार होगा क्लैश

'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' में स्क्रीन की लड़ाई, धमाकेदार होगा क्लैश

'हनुमान अंश' 11 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी. इसी बीच 'मिर्जापुर द मूवी' को भी 4 सितंबर को रिलीज किया जा रहा है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच घमासान रिलीज से पहले ही देखने के लिए मिल रहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म 'हनुमान अंश' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने 10 लाख की कमाई से 72 करोड़ कमाने तक का सफर तय कर लिया है और ये सिलसिला अभी यहीं नहीं थमा है. बल्कि अब इस फिल्म की कमाई और भी तेजी से बढ़ रही है. शुरुआत में फिल्म को 'टॉक्सिक', 'आवारापन 2' और अन्य बड़ी फिल्मों की वजह से स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पा रहे थे. वहीं, अब इसके लिए स्क्रीन स्पेस के लिए लड़ाई हो रही है. 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होने वाली है और इसकी वजह से दोनों फिल्मों में टकराव की खबर सामने आ रही है. 

'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' में स्क्रीन स्पेस की लड़ाई?

दरअसल, सोर्स के हवाले से बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'हनुमान अंश शानदार प्रदर्शन कर रही है. ऑफर की वजह से फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया. बुधवार को सोमवार के मुकाबले ज्यादा कमाई की. इससे एक बात साफ है कि फिल्म आने वाले समय में बढ़ी स्क्रीन स्पेस की वजह से मोटी  कमाई कर सकती है. डिस्ट्रीब्यूटर्स सिंगल स्क्रीन्स की भी डिमांड कर रहे हैं.'

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जबकि पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होने वाली है. सोर्स ने इसे लेकर भी जानकारी दी कि, इसके मेकर्स भी सिंगर स्क्रीन्स की डिमांड कर रहे हैं वो एडवांस बुकिंग में अच्छी खासी कमाई का हवाला दे रहे हैं. सोर्स के अनुसार, 'मामला फिल्म के रन टाइम पर फंस रहा है. मिर्जापुर 3 घंटे की फिल्म है जबकि हनुमान अंश 2 घंटे 30 मिनट की है. इसकी वजह से दोनों फिल्मों के लिए शोज उपलब्ध कराने में समस्या हो रही है.' 

'हनुमान अंश' की बढ़ी स्क्रीन्स

इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'हनुमान अंश' की बढ़ी स्क्रीन्स की जानकारी को कंफर्म किया है. तरण आदर्श ने कहा, 'हां ये सच है. अंत में तो ये एक बिजनेस ही है. पहले कई फिल्में आवारापन 2, स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे और फिर टॉक्सिक था इसलिए हनुमान अंश को स्क्रीन्स स्पेस नहीं मिल पाया था. शोज की संख्या बहुत कम थी और फिर डिमांड बढ़ गई. यहां डिमांड और सप्लाई का खेल है.'

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'टॉक्सिक' के शोज में आई गिरावट!

'हनुमान अंश' अभी 1500 स्क्रीन्स पर चल रही है और अब ये फिल्म 11 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है. वहीं, 'टॉक्सिक' के शोज में गिरावट आई है. इसके आईमैक्स शो क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के खाते में चले गए हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, 'टॉक्सिक' के दिल्ली और मुंबई में हर दिन महज 1 ही शोज चल रहे हैं बल्कि 'द ओडिसी' के 3 से 5 शोज चल रहे हैं.

स्क्रीन्स बढ़ने पर क्या बोले डायरेक्टर?

एचटी सिटी से बातचीत में 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेंदी ने फिल्म की स्क्रीन्स बढ़ने पर बात की और कहा, 'दोनों बड़ी फिल्मों बंटवारा 1947 और आवारापन 2 की वजह से हमारी फिल्म के 25 स्क्रीन्स को घटा दिए गए थे. लेकिन फिर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया. ऑडियंस इसे देखना चाहती है इसलिए लोग 200-250 किलोमीटर तक ट्रैवल करके गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की. एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें लोग काफी इमोशनल दिखे थे और वो अपनी सीट से भी उठ नहीं पाए थे, यही सबकी वजह से फिल्म का रिस्पांस बढ़ा, जो कि पीआर नहीं कर सकता.'

'हनुमान अंश' की कमाई

आपको बता दें कि 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर कमाई शुरुआती समय में खास नहीं रही थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 10 लाख रुपये कमाए थे. लेकिन धीरे-धीरे इसकी कमाई में बढ़ोत्तरी आई और अब इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 73 करोड़ के पार हो चुका है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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