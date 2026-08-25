'हनुमान अंश' पर पैसों की बारिश, 18वें दिन किया ओपनिंग डे से 1130% ज्यादा कलेक्शन

'हनुमान अंश' को थिएटर में लगे हुए तीन हफ्ते हो गए हैं. फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं हुआ. शुरू में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की परफॉर्मेंस खास अच्छी नहीं थी. इसीलिए दूसरे हफ्ते में फिल्म के शोज कम कर दिए गए. लेकिन तीसरे हफ्ते में फिल्म छा गई है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को फायदा मिल रहा है. फिल्म से जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस

कोमोई के मुताबिक, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख कमाए. 15वें दिन फिल्म ने 15 लाख का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म के कलेक्शन में इजाफा हुआ. 16वें दिन फिल्म ने 85 लाख का बिजनेस किया. 17वें दिन फिल्म ने 2.2 करोड़ कमाए. 18वें दिन फिल्म ने 1.23 करोड़ का बिजनेस किया.

18वें दिन फिल्म ने ओपनिंग डे से 1130% ज्यादा कलेक्शन किया. ओपनिंग डे पर फिल्म ने 10 लाख कमाए थे. फिल्म ने टोटल 5.91 करोड़ का बिजनेस किया.

ये भी पढ़ें- कृति सेनन ने राखी एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कल्चर दिल से होता है नेकलाइन से नहीं

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

इस छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म को रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को सिनेपोलिस और पैनोरमा स्टूडियो ने डिस्ट्रिब्यूट किया है. फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं. वो नीम करोली बाबा के रोल में दिखे हैं. विहान शेडगे ने नीम करोली बाबा के बचपन का रोल प्ले किया है. इसके अलावा फिल्म में चंदन आनंद दिखे. वो डॉक्टर राम नंदन भोसले के किरदार में नजर आए.

फिल्म में पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे, मनीष चौधरी जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है और लिखा है.

ये भी पढ़ें- गोविंदा संग विवाद के बीच भक्ति में डूबीं सुनीता, हनुमान मंदिर में टेका माथा

फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट है. फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई थी.

फिल्म में नजर आए एक्टर शोभिनव सत्या की बात करें तो फिल्म में उनकी एक्टिंग क फैंस ने काफी तारीफ की. 'हनुमान अंश' उनकी डेब्यू फिल्म है. शोभिनव सत्या ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. 2019 में वो 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' में ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर थे. वो शो सीआईडी से भी जुड़े थे.

