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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकृति सेनन ने राखी एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कल्चर दिल में होता है नेकलाइन से नहीं

कृति सेनन ने राखी एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कल्चर दिल में होता है नेकलाइन से नहीं

कृति सेनन ने हाल ही में राखी का एक एड किया था. उनका ये एड विवादों में आ गया. एड में कृति के कपड़े और उनका कुत्ते को राखी बांधना ट्रोल्स के निशाने पर आ गया. अब कृति ने रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 25 Aug 2026 03:19 PM (IST)
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‘कॉकटेल 2’ फेम एक्ट्रेस कृति सेनन हाल ही में ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. हाल ही में वो रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में नजर आईं. लेकिन एड में अपने कपड़ों को लेकर वो ट्रोल हो गईं. इसके अलावा डॉग को राखी बांधने पर भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी.

कृति ने विज्ञापन में आइवरी रंग का लहंगा, डीप-नेक ब्लाउज और केप पहना था. कृति का डीप नेकलाइन ब्लाउज पहनना लोगों को पसंद नहीं आया. एड में कृति के कपड़ों को लेकर सवाल उठाए गए. अब कृति ने इस पर रिएक्ट किया है.

कृति सेनन ने किया रिएक्ट

कृति ने इन ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि किसी महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'फेस्टिवल की असली फीलिंग आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन ट्रेडिशन में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं. रक्षाबंधन सुरक्षा और प्यार का रिश्ता है. मेरी बहन और मैं एक-दूसरे को राखी बांधते हैं. हम एक-दूसरे की रक्षा करने का प्रॉमिस करते हैं. एक-दूसरे की अच्छी सेहत, खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं. हमारे लिए ये प्यार और प्रार्थना हमारे डॉग्स तक भी जाती है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं.'

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कृति सेनन ने राखी एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कल्चर दिल में होता है नेकलाइन से नहीं

आगे कृति ने लिखा, 'आखिर हम महिलाओं को ये बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? समय के साथ ट्रेडिशनल फैशन भी बदला है. लेकिन आज भी किसी महिला की संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से क्यों मापा जाता है? कल्चर और ट्रेडिशन उसके दिल में होती हैं, उसकी नेकलाइन में नहीं.'

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कंगना रनौत ने किया था रिएक्ट

बता दें कि कृति सेनन के इस एड पर कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी. कंगना रनौत ने लिखा था, 'महिलाओं के लिए ये अच्छा समय है. हमारे पास हर तरह के कपड़े होते हैं. आज की महिला ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेस से लेकर, लहंगा चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार कमीज, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं. लेकिन फिर आप अपने भाई को राखी बिकिनी में क्यों बांधेंगी? आपके बाकी सारे स्टाइलिंग ऑप्शन कहां हैं? ये विज्ञापन जानबूझकर घिनौना बनाया गया है.'

इन फिल्मों में दिखीं कृति सेनन

कृति सेनन के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 2014 में फिल्म 'हीरोपंती' से करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में वो डिंपल के रोल में थीं. पहली फिल्म से कृति को नेम-फेम मिला था. इसके अलावा वो 'दिलवाले', 'राबता', 'बरेली की बर्फी', 'लुका छुपी', 'अर्जुन पटियाला', 'हाउसफुल 4', 'पानीपत', 'मिमी', 'हम दो हमारे दो', 'बच्चन पांडे', 'भेड़िया', 'शहजादे', 'आदिपुरुष', 'गणपथ', 'तेरी बातों में उलझा जिया', 'क्रू', 'दो पत्ती', 'तेरे इश्क में' जैसी फिल्मों में दिखीं. आखिरी बार वो फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आईं. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को पसंद किया गया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:49 PM (IST)
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