Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा संग विवाद के बीच भक्ति में डूबीं सुनीता, हनुमान मंदिर में टेका माथा

गोविंदा संग विवाद के बीच भक्ति में डूबीं सुनीता, हनुमान मंदिर में टेका माथा

गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा इन दिनों भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. वो लगातार मंदिरों के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Aug 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. कपल पिछले काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही अनबन की खबरों को लेकर चर्चा में बना हुआ है. वहीं, गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा इन दिनों भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. वो लगातार मंदिरों के दर्शन कर रही हैं और पूजा-अर्चना करती दिखाई दे रही हैं.

श्याम बाबा के दरबार में पहुंचीं सुनीता आहूजा
गोविंदा के साथ रिश्ते में चल रही अनबन की खबरों के बीच सुनीता आहूजा हारे के सहारे श्याम बाबा के दरबार में पहुंचीं. वो राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने गईं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सुनीता पिंक कलर के सूट में सिर पर दुपट्टा ओढ़े नजर आ रही हैं. वो बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती दिखाई दीं. लोगों ने कहा कि मुश्किल वक्त में इंसान सिर्फ ईश्वर की शरण में जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

हनुमान मंदिर पहुंचीं सुनीता आहूजा
खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद सुनीता आहूजा हनुमान मंदिर भी पहुंचीं, जहां उन्होंने भगवान के सामने माथा टेका और पूजा-अर्चना की. इस दौरान पंडित जी ने उन्हें चुनरी ओढ़ाई और प्रसाद भी दिया. मंदिर में सुनीता काफी भक्ति भाव में नजर आईं. इस दौरान उन्होंने पिंक टॉप के साथ डेनिम जींस पहनी हुई थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

ये भी पढ़ें:- कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड पर बवाल, इन विज्ञापनों को लेकर भी मचा था हंगामा

सुनीता आहूजा ने लिया मां बगलामुखी का आशीर्वाद
सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ मां बगलामुखी के दर्शन करती नजर आ रही हैं. वीडियो में सुनीता अपने भाई-भाभी के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना करती और मां का आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वो काफी भक्ति भाव में नजर आईं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मां बगलामुखी माई कृपा बनाए रखना.' उनके इस वीडियो पर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shyam Pandey Indori Govinda (@indorigovindaa)

सुनीता आहूजा ने वापस ली तलाक की अर्जी
बता दें कि गोविंदा और सुनीता के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद भी दोनों के रिश्ते को लेकर आए दिन तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. हाल ही में सुनीता ने राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान दावा किया कि गोविंदा दूसरी शादी करने की तैयारी में थे. इसलिए उन्होंने तलाक की याचिका वापस ले ली. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन खबरों को खारिज कर दिया है.

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी
बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मई 1987 को गुपचुप शादी की थी. शादी के दो साल बाद 16 जुलाई 1989 को गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपनी और सुनीता की शादी का खुलासा किया. इसके बाद कपल ने 1 मार्च 1997 को बेटे यशवर्धन आहूजा का वेलकम किया.

ये भी पढ़ें:- 'अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गोविंदा संग विवाद के बीच भक्ति में डूबीं सुनीता, हनुमान मंदिर में टेका माथा
गोविंदा संग विवाद के बीच भक्ति में डूबीं सुनीता, हनुमान मंदिर में टेका माथा
बॉलीवुड
‘हैवान’ का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज, अक्षय का दिखा खौफनाक अवतार, ब्लाइंड बने सैफ की दमदार एक्टिंग
‘हैवान’ का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज, सैफ-अक्षय की दमदार एक्टिंग
बॉलीवुड
Toxic Advance Booking Live Updates: टॉक्सिक' का एडवांस बुकिंग में गदर, 41 करोड़ के हुई पार
Live Updates:टॉक्सिक' का एडवांस बुकिंग में गदर, 41 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
कृति सेनन ने राखी एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कल्चर दिल में होता है नेकलाइन से नहीं
कृति सेनन ने राखी एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कल्चर दिल में होता है नेकलाइन से नहीं
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget