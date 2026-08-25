गोविंदा संग विवाद के बीच भक्ति में डूबीं सुनीता, हनुमान मंदिर में टेका माथा

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. कपल पिछले काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही अनबन की खबरों को लेकर चर्चा में बना हुआ है. वहीं, गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा इन दिनों भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. वो लगातार मंदिरों के दर्शन कर रही हैं और पूजा-अर्चना करती दिखाई दे रही हैं.

श्याम बाबा के दरबार में पहुंचीं सुनीता आहूजा

गोविंदा के साथ रिश्ते में चल रही अनबन की खबरों के बीच सुनीता आहूजा हारे के सहारे श्याम बाबा के दरबार में पहुंचीं. वो राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने गईं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सुनीता पिंक कलर के सूट में सिर पर दुपट्टा ओढ़े नजर आ रही हैं. वो बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती दिखाई दीं. लोगों ने कहा कि मुश्किल वक्त में इंसान सिर्फ ईश्वर की शरण में जाता है.

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हनुमान मंदिर पहुंचीं सुनीता आहूजा

खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद सुनीता आहूजा हनुमान मंदिर भी पहुंचीं, जहां उन्होंने भगवान के सामने माथा टेका और पूजा-अर्चना की. इस दौरान पंडित जी ने उन्हें चुनरी ओढ़ाई और प्रसाद भी दिया. मंदिर में सुनीता काफी भक्ति भाव में नजर आईं. इस दौरान उन्होंने पिंक टॉप के साथ डेनिम जींस पहनी हुई थी.

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सुनीता आहूजा ने लिया मां बगलामुखी का आशीर्वाद

सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ मां बगलामुखी के दर्शन करती नजर आ रही हैं. वीडियो में सुनीता अपने भाई-भाभी के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना करती और मां का आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वो काफी भक्ति भाव में नजर आईं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मां बगलामुखी माई कृपा बनाए रखना.' उनके इस वीडियो पर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

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सुनीता आहूजा ने वापस ली तलाक की अर्जी

बता दें कि गोविंदा और सुनीता के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद भी दोनों के रिश्ते को लेकर आए दिन तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. हाल ही में सुनीता ने राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान दावा किया कि गोविंदा दूसरी शादी करने की तैयारी में थे. इसलिए उन्होंने तलाक की याचिका वापस ले ली. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन खबरों को खारिज कर दिया है.

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी

बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 11 मई 1987 को गुपचुप शादी की थी. शादी के दो साल बाद 16 जुलाई 1989 को गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपनी और सुनीता की शादी का खुलासा किया. इसके बाद कपल ने 1 मार्च 1997 को बेटे यशवर्धन आहूजा का वेलकम किया.

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