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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' से बाहर क्यों हुए विक्रांत मैसी? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

'मिर्जापुर द मूवी' से बाहर क्यों हुए विक्रांत मैसी? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

'मिर्ज़ापुर द मूवी' के डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने विक्रांत मैसी के फिल्म में ना होने पर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों एक्टर सीरीज के बाद फिल्म का हिस्सा नहीं हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Sep 2026 04:06 PM (IST)
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जिस तरह से दर्शकों को मिर्जापुर वेब सीरीज पसंद आई थी उसी तरह से 'मिर्जापुर द मूवी' को भी दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. 4 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दो दिनों में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है. फिल्म की सफलता के बीच इसके डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने अभिनेता विक्रांत मैसी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. वो मिर्जापुर सीरीज में थे, लेकिन फिल्म में नहीं है. अब गुरमीत ने इसके पीछे की वजह बताई है. 

बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' में पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु, रसिका दुगल जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. ये सभी कलाकार वेब सीरीज में भी नजर आए थे. हालांकि इसके पहले सीजन में दिखाई दिए विक्रांत मैसी को फैंस मिस कर रहे हैं. उन्होंने सीरीज में बबलू पंडित का किरदार निभाया था. जबकि अब इस किरदार में फिल्म में अभिनेता जितेंद्र कुमार नजर आ रहे हैं.

हमारे लिए नए रास्ते खुलते चले गए

इस बदलाव को लेकर गुरमीत सिंह ने ज़ूम को दिए इंटव्यू में बात करते हुए कहा, 'क्रिएटिव प्रोसेस हमें कभी भी बांधने का काम नहीं करती है और ये ही इसकी सबसे अच्छी बात भी है. हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता. इस चीज से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है. जब हमने फैसला किया कि बबलू को री-कास्ट किया जाएगा तो उस वक्त हमारा इसे फिल्म के नजरिए से देखने का फैसला था. ऐसे में हमारे लिए नए रास्ते खुलते चले गए.'

मिर्जापुर द मूवी' से बाहर क्यों हुए विक्रांत मैसी? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा

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गुरमीत सिंह ने की जितेंद्र कुमार की तारीफ़

डायरेक्टर ने आगे कहा, 'सीजन 1 में बबलू का कोई एजेंडा नहीं था, अपनी पर्सनल एजेंसी नहीं थी. फिल्म में हम दिखा पाए कि बबलू की महत्वाकांक्षाएं हैं, प्लान हैं, उसकी अपनी एक सोच है और बस जितेंद्र का बोर्ड पर आना और तथ्य यह है कि उन्होंने हमें सहज बना दिया. अपने आत्मविश्वास के साथ, उन्होंने बबलू को अपना बबलू ना लिया. हम उनके प्रति अधिक धन्य और आभारी नहीं हो सकते. यह सामने आया है और बहुत अच्छा काम किया है.'

विक्रांत मैसी को पसंद आई 'मिर्ज़ापुर: द मूवी'

चाहे विक्रांत मैसी मिर्जापुर द मूवी में न हो, हालांकि ये फिल्म उन्हें पसंद आई है और उन्होंने लोगों से इसे देखने के लिए कहा था. उन्होंने हाल ही में एक इवेंट में इसकी तारीफ करते हुए कहा था, 'फ़िल्म ज़रूर देखें, यह बहुत अच्छी बनी है.'

2 दिन में 57 करोड़ के पार

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर को फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में 25.75 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दो दिनों में फिल्म 57.5 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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