'सब उनके साथ खड़े हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बताया फिल्म इंडस्ट्री कर रही है मदद
Rajpal Yadav wife: राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, जिसके बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं. अब राजपाल की पत्नी राधा ने इन सभी का शुक्रिया अदा किया है.
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में हैं. एक्टर ने खुद ही कर्ज ना चुका पाने के चलते सरेंडर कर दिया है. इसी के बाद से एक्टर खूब सुर्खियों में हैं. राजपाल ने जेल जाने से पहले एक इमोशनल स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद इंडस्ट्री से भी उन्हें सहायता मिलना शुरू हो गई है. बड़े- छोटे सभी सेलेब्स एक्टर की मदद के लिए सामने आ रहे हैं. इसी बीच अब सरेंडर के बाद पहली बार राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने बयान दिया है. जिसमें उन्होंने मदद करने वालों को शुक्रिया कहा है.
क्या बोलीं राधा यादव?
न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राधा यादव ने उन सभी सेलेब्स की धन्यवाद कहा है जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में उनका साथ दिया है. राधा ने कहा, 'सबसे उनका साथ दिया है. इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया है. जो भी लोग आगे आकर मदद कर रहे हैं, उन सबका बहुत- बहुत शुक्रिया.'
इंडस्ट्री से लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ
राजपाल यादव की सरेंडर करने के बाद जब ये खबर सामने आई तब एक्टर सोनू सूद ने सबसे पहले राजपाल की मदद करने की बात कही. उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी अपील की है कि वे राजपाल की मदद करें. जिसके बाद लगातार एक के बाद एक सेलेब्स सामने आ रहे हैं और राजपाल की मदद कर रहे हैं. जिनमें सलमान, अजय देवगन, नवाजुद्दी सिद्दीकी, मीका सिंह, कमाल आर खान, गुरमीत चौधरी जैसे अन्य भी सेलेब्स का नाम सामने आ रहा है.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला साल 2010 का जब राजपाल यादव ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ का उधार लिया था. जिससे उन्होंने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाई. लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और फिल्म को बनाने की रकम भी नहीं निकल पाई. लगातार कई चेक बाउंस होने के चलते राजपाल पर कार्रवाई हुई जिसके बाद साल 2024 में राजपाल को कोर्ट ने मोहलत दी, लेकिन राजपाल रकम नहीं जुटा पाए और उन्होंने 10 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. 2010 से ब्याज लगते लगते ये रकम अब 9 करोड़ हो गई है.
