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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शरीर गुब्बारे जैसा फूल गया था', 32 साल की उम्र में एग्स फ्रीज कराने पर बोलीं 'ग्राम चिकित्सालय' फेम एक्ट्रेस

'शरीर गुब्बारे जैसा फूल गया था', 32 साल की उम्र में एग्स फ्रीज कराने पर बोलीं 'ग्राम चिकित्सालय' फेम एक्ट्रेस

'ग्राम चिकित्सालय' फेम एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने 32 की उम्र में अपने एग्स फ्रीज कराए हैं. अब हाल ही में उन्होंने इस प्रोसेज पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें फिजिकली काफी पेन हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 02 May 2026 06:55 PM (IST)
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सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' फेम एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने कुछ समय पहले अपने एग्स फ्रीज करवाये थे. जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी. अब एक बार फिर वो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि इस प्रोसेस के दौरान उनके शरीर में कई बदलाव आए और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

आकांक्षा रंजन कपूर ने क्यों कराए एग्स फ्रीज?
आकांक्षा रंजन कपूर ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में खुलकर बताया कि उन्होंने एग फ्रीजिंग क्यों करवाई. उन्होंने कहा, 'मेरे पास दो जवाब है. मेरे आसपास कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे थे. सभी टेस्ट करा रहे थे और मुझे भी कहा गया कि 'तुम अपना AMH टेस्ट कराओ.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने शरीर को लेकर बहुत सजग हूं, क्या खाती हूं, क्या पीती हूं और कितनी नींद लेती हूं.' ये सब देखकर उन्होंने अपनी फर्टिलिटी को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया. आकांक्षा ने बताया, 'मेरा AMH मेरी उम्र के हिसाब से काफी कम था. मेरे आसपास कई लोग प्रेग्नेंसी में दिक्कत झेल रहे थे. इन दोनों चीजों ने मिलकर मुझे सोचने पर मजबूर किया.'

शरीर गुब्बारे जैसा फूल गया था', 32 साल की उम्र में एग्स फ्रीज कराने पर बोलीं 'ग्राम चिकित्सालय' फेम एक्ट्रेस

आकांक्षा ने कहा कि काश उन्होंने ये डिसिजन पहले ले लिया होता. वो बोलीं, 'मैं 32 साल की हूं. एग्स 20 से 25 साल की एज में काफी हेल्दी होते हैं, इसलिए काश मुझे ये सब पहले पता होता.'

फिजिकली झेला दर्द
आकांक्षा ने इस प्रोसेज को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'फिजिकली मुझे बहुत दर्द हुआ. हालांकि ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन मुझे कापी पेन हुआ. मैं सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ऐसा लगता था जैसे पेट में बड़ा गुब्बारा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे रोज इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे. 2-3 दिन तक तो मैं चल भी नहीं पा रही थी. ये पीरियड पेन जैसा नहीं था, बल्कि भारीपन और सूजन जैसा अजीब डिस्कम्फर्ट था. ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में एक बड़ा गुब्बारा है और किसी भी पल फट जाएगा.'

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बता दें, आकांक्षा रंजन कपूर एक्ट्रेस हैं. वो  'गिल्टी', 'मोनिका ओ माय डार्लिंग' और 'जिगरा' जैसी फिल्मों में दिख चुकी हैं. उन्होंने 'रे' और 'ग्राम चिकित्सालय' जैसी वेब सीरीज में भी काम किया है.

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Published at : 02 May 2026 06:55 PM (IST)
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