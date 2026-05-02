Mathura News: जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, इलाज न मिलने पर पूर्व पार्षद के बेटे की मौत

मथुरा में ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है की यहां हर तरफ जाम ही जाम दिखाई देता है और यातायात पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करती हुई नजर आती है. इसी का एक उदहारण बीती 30 अप्रेल को सामने आया, जब अस्पताल जाते हुए जाम में एम्बुलेंस ऐसी फंसी की व्यक्ति को समय पर उचित इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई. वहीं अब मृतक के परिजनों का आरोप है की अगर सड़क पर जाम नहीं होता तो आज हमारा घर का चिराग नहीं बुझता और परिजनों ने आरोप लगाते हुए यहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए है.

भयंकर जाम में फसे रहने से हुई पूर्व पार्षद के बेटे की मौत

आपको बता दें की ये पूरा मामला मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के चौबिया पाढा स्तिथ महोली की पोर निवासी पूर्व पार्षद के बेटे का है. जब 30 अप्रेल की शाम वह अपने कूलर में कुछ काम कर रहा था तभी कूलर में करंट आने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और उसे इलाज हेतु एम्बुलेंस से हाईवे इलाके में लेकर जा रहे थे. तभी मथुरा से मसानी लिंक रोड पर लगे भयंकर जाम में उनकी एम्बुलेंस इस कदर फंस गई की आधे घंटे तक उन्हें निकलने में काफी परेशानी हुई और जब तक पार्षद के बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे उसकी मौत हो गई थी.

इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं की मथुरा में ट्रैफिक व्यवस्था फेल होने के चलते एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. आखिर कब और कैसे ये यातायात व्यवस्था सुधरेगी या फिर आगे भी किसी और को ऐसी ही अपनी जान गंवाने को मजबूर होना पड़ेगा.

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मगर पहले के मुकाबले, अब जाम की बड़ी समस्या

वहीं जब इस मामले पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बोला की यहां जाम की बड़ी समस्या है, मगर पहले के मुकाबले अब भीड़ अधिक आती है, इसी लिए जाम की परेशानी होती है और शादियों में भी जाम रहता है. लेकिन एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द इसपर आगे कार्यवाही की जाए.

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