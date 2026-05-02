'बिल्कुल कबीर सिंह की प्रीति लग रही है', पिंक सूट-दुप्पटे में सारा तेंदुलकर की सादगी देख बोले लोग
सारा तेंदुलकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें वो पिंक सूट पहने नजर आई. उनका से लुक देख लोग उन्हें कबीर सिंह की प्रीति बता रहे है.
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ग्लैमर दुनिया का जाना माना चेहरा बन चुकी है. वो अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है. आए दिन उन्हें स्पॉट किय जाता है. वहीं इन दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सादगी भरे अंदाज में नजर आई. उनका लुक देख लोग उन्हें कबीर सिंह की प्रीति बता रहे है.
पिंक सूट और दुप्पटे में सारा तेंदुलकर का दिखा सादगी भरा अंदाज
हाल ही में सारा तेंदुलकर को पैपराजी ने मुंबई में स्पॉट किया. इस दौरान वो काफी सादगी भरे लुक में नजर आई. उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना था, जिसके साथ व्हाइट दुपट्टा कैरी किया था. नो मेकअप लुक में सारा बेहद खूबसूरत दिख रही थीं उनकी ये सिंप्ल्सिटी देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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लोगों ने बताया 'कबीर सिंह' की 'प्रीति'
उनकी इस सिंपलिसिटी को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोग उनकी तुलना फिल्म 'कबीर सिंह' की 'प्रीति' से भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'ये तो बिल्कुल कबीर सिंह की प्रति लग रही है.' वहीं दूसरे ने कहा, 'अति सुंदर.' एक यूजर ने लिखा, 'बहुत ही प्यारी लग रही हैं.'
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बता दें, Vogue को दिए एक इंटरव्यू में सारा ने अपनी जिंदगी, परवरिश और पढ़ाई से जुड़े अनुभव शेयर किए थे. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनका फोकस फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल पर है. बॉलीवुड को लेकर चल रही चर्चाओं पर सारा ने साफ कहा कि उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि वो कई फिल्म ऑफर्स ठुकरा चुकी हैं.
फिल्म 'कबीर सिंह' की बात करें तो, इसमें एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने प्रीति का किरदार निभाया था, जो अपनी सादगी, मासूमियत और शांत स्वभाव के लिए जाना गया. इस फिल्म के लिए कियारा अडवाणी को खूब सराहा भी गया.
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Source: IOCL