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फैमिली टाइम में दिखा कियारा का ग्लैमरस अंदाज, समंदर में बिकिनी में दिए पोज, वायरल हुई तस्वीरें

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. कियारा ने हाल ही में सोशल मीडिया वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 May 2026 04:37 PM (IST)
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. कियारा ने हाल ही में सोशल मीडिया वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है.

बॉलीवुड कपल कियारा आडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिनों अपनी बेटी सरायाह के साथ वेकेशन पर हैं और साथ में एन्जॉय कर रहे हैं. कियारा की हालिया पोस्ट में उनकी इस ट्रिप की झलक देखने को मिली. फैंस इन फोटोज को खूब पसंद कर रहे हैं.

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कियारा आडवाणी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई वेकेशन की कई शानदार फोटोज शेयर की हैं. उनकी इस पोस्ट में कई खूबसूरत पल देखने को मिले.
कियारा आडवाणी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई वेकेशन की कई शानदार फोटोज शेयर की हैं. उनकी इस पोस्ट में कई खूबसूरत पल देखने को मिले.
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एक तस्वीर में एक्ट्रेस बीच के किनारे लेटी हुई हैं. उन्होंने सनग्लासेस लगा रखे हैं. वो सेल्फी लेते हुए काफी रिलेक्सड मूड में नजर आ रही हैं.
एक तस्वीर में एक्ट्रेस बीच के किनारे लेटी हुई हैं. उन्होंने सनग्लासेस लगा रखे हैं. वो सेल्फी लेते हुए काफी रिलेक्सड मूड में नजर आ रही हैं.
Published at : 02 May 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani

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