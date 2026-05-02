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फैमिली टाइम में दिखा कियारा का ग्लैमरस अंदाज, समंदर में बिकिनी में दिए पोज, वायरल हुई तस्वीरें
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. कियारा ने हाल ही में सोशल मीडिया वेकेशन की कई फोटोज शेयर की है.
बॉलीवुड कपल कियारा आडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिनों अपनी बेटी सरायाह के साथ वेकेशन पर हैं और साथ में एन्जॉय कर रहे हैं. कियारा की हालिया पोस्ट में उनकी इस ट्रिप की झलक देखने को मिली. फैंस इन फोटोज को खूब पसंद कर रहे हैं.
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Published at : 02 May 2026 04:37 PM (IST)
Tags :Sidharth Malhotra Kiara Advani
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