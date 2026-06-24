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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कहां राजा भोज' लिखना पड़ा भारी! जब गोविंदा के इस गाने की वजह से सिंगर पर हो गया था केस

'कहां राजा भोज' लिखना पड़ा भारी! जब गोविंदा के इस गाने की वजह से सिंगर पर हो गया था केस

गोविंदा स्टारर फिल्म 'दूल्हे राजा' का गाना 'कहां राजा भोज' आज भी काफी पॉपुलर है. मशहूर सिंगर समीर अंजान ने हाल ही में खुलासा किया कि गाने के लिए उनपर केस हो गया था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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साल 1998 में आई फिल्म 'दूल्हे राजा' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म में गोविंदा और कादर खान ने अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों को खूब एंटरटेन किया था. फिल्म के गाने 'अंखियों से गोली मारे' और कहां राजा भोज आज भी लोंगो के बीच पॉपुलर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाना 'कहां राजा भोज' की वजह से सिंगर समीर अंजान पर एफआईआर हो गई थी? हाल ही में सिंगर ने खुद ये किस्सा सुनाया है. 

'कहां राजा भोज' के लिए समीर अंजान पर हुई थी FIR
जिंगाबाद संग बातचीत नें समीर अंजान ने बताया कि इस गाने के लिए उपर केस हो गया था. उन्होंने कहा, 'तेलियों ने मुझ पर केस कर दिया था.  आपने तेली समाज के ऊपर ऐसे कैसे लिख दिया. तो मैने बोला 10 हजार से लोग ये जुमला बोलते हैं 'कहां राजा भोज कहां गंगू तेली.

सिंगर ने आगे कहा, 'ये मेरा बनाया हुआ कहा है. ये तो मुहावरा है. इतने साल से मुहावरा चल रहा है, तब कोई समाज नहीं जागा. मैने लिख दिया तो समाज उठ गया. फिर इसके बाद वकील भेजना पड़ा था. समझौता सिर्फ ढाई हजार रुपये में हुआ. इतने में बात बन गई थी.'

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बता दें, गाने 'कहां राजा भोज' के बोल समीर अंजान ने लिखे थे. इस गाने सोनू निगम और विनोद राठौड़ ने गाया है. ये गाना आज भी लोंगो के बीच पॉपुलर है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर 'कहां राजा भोज' एक मीम भी बन चुका है.

फिल्म 'दूल्हे राजा' के बारे में
फिल्म 'दूल्हे राजा' की बात करें तो इसमें गोविंदा, कादर खान, रवीना टंडन, मोहनीष बहल, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा, अंजना मुमताज, असरानी जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म 'दुल्हे राजा' का निर्देशन हर्मेश मल्होत्रा ने किया था. इस फिल्म को राजीव कॉल ने लिखा था.

फिल्म रोमांटिक कॉमेडी थी, जिसमें गोविंदा और रवीना टंडन की कैमिस्ट्री भी देखने को मिलती है. वहीं गोविंदा और कादर की जोड़ी ने भी फिल्म में कमाल कर दिया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Sameer Anjaan Govinda KAHAN RAJA BHOJ KAHAN GANGU TELI
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