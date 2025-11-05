सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, पढ़ाई में भी सुपरस्टार हैं गोविंदा, जानें एजुकेशन बैकग्राउंड

बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार गोविंदा की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है. अपनी फिल्मों से लोगों को हंसाने-गुदगुदाने वाले गोविंदा हमेशा लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं. कई सालों से गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एंटरटेनमेंट का जादू चलाया है. उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं और फैंस ने खूब पसंद की हैं.

गोविंदा अपने एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है? आइए जानते है उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से. फिल्मी करियर के साथ-साथ उनकी पढ़ाई और जिंदगी भी काफी दिलचस्प है.

फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं गोविंदा

गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है. उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ था. वो अपने परिवार के छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा खुद भी एक जाने-माने एक्टर रह चुके हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी. गोविंदा की माता का नाम निर्मला देवी है.

मुंबई में ही हुई पढ़ाई

गोविंदा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विरार में ही पूरी की थी. उन्होंने अन्नासाहेब वर्तक विद्या मंदिर स्कूल से स्कूलिंग की. बचपन से ही वह पढ़ाई में ठीक-ठाक थे, लेकिन उनका झुकाव हमेशा एक्टिंग की ओर था. स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने अन्नासाहेब वर्तक कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद गोविंदा ने नौकरी करने का मन बनाया था. लेकिन उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी. पिता की सलाह मानते हुए गोविंदा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया.

1986 में शुरू हुआ फिल्मी करियर

गोविंदा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1986 में फिल्म ‘इल्जाम’ से की थी. यह उनकी डेब्यू मूवी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. फिल्म की सफलता के बाद गोविंदा रातों-रात लोगों के चहेते बन गए. उनकी एक्टिंग और डांसिंग स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया.इसके बाद उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दीं और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली. गोविंदा और डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में कीं. दोनों ने मिलकर ‘कूली नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, और ‘हीरो नंबर 1’ जैसी यादगार फिल्में दीं. इन फिल्मों ने गोविंदा को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया.