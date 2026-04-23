अविनाश तिवारी कब कर रहे हैं शादी? 'गिन्नी वेड्स सनी 2' एक्टर ने बताई डेडलाइन

ओ’रोमियो के बाद, अविनाश तिवारी मेधा शंकर के साथ अपनी फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 की रिलीज के लिए तैयार हैं. यह फिल्म दो किरदारों एक चुलबुली दिल्ली की लड़की और एक शर्मीले छोटे शहर के सीधे-सादे लड़के और उनके परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अरेंज्ड मैरिज की पेचीदगियों से जूझ रहे हैं. लेकिन क्या अविनाश अरेंज्ड मैरिज के लिए तैयार हैं? एक्टर ने खुद किया खुलासा

क्या अविनाश तिवारी करेंगे अरेंज्ड मैरिज?

दरअसल न्यूज़18 को दिए एक इंटरव्यू में अविनाश ने कहा, “अभी वो भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरी अरेंज्ड मैरिज होनी होती, तो अब तक हो चुकी होती.” पिछले कुछ सालों में, अविनाश के परिवार ने उनके लिए कई रिश्ते देखे लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ है.

अविनाश ने बताई अरेंज्ड मैरिज के लिए मीट अप का किस्सा

एक अरेंज्ड मैरिज के लिए मीट अप की मुलाकात को याद करते हुए वह कहते हैं, “एक बार मेरी छोटी बहन ने मुझे किसी से मिलने के लिए ज़ोर दिया. मैंने भी उसे शादी करने के लिए ज़ोर दिया था और शादी के बाद वह बस मेरा एहसान चुका रही थी. मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिलने गया. हम साढ़े तीन घंटे तक बैठे और बातें की. मुलाकात के अंत में, मैंने उसे घर छोड़ दिया. ”

अविनाश ने आगे बताया, “अगले दिन, मेरे परिवार वाले मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे वह कैसी लगी. मैंने उनसे कहा, ‘सब ठीक था और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन किसी से एक बार मिलने के बाद मैं कैसे फैसला करूं?’ उन्होंने ज़ोर दिया कि मैं उससे दोबारा मिलूं. लेकिन दोबारा मिलना शादी की तरफ एक और कदम होता. मुझे लगा कि यह बहुत ज़्यादा दबाव है.”

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6-7 बार मिलने से कैसे कोई बन सकता है लाइफ पार्टनर

उनके अनुसार, किसी से मिलना और उनसे बातचीत करना ही फैसला करने के लिए काफी नहीं है. एक्टर ने आगे कहा, “मैं किसी से भी साढ़े तीन घंटे बात कर सकता हूं. मुझे समझ नहीं आता कि किसी से छह-सात बार मिलने से कैसे पता चल सकता है कि वही मेरा लाइफपार्टनर है. मुझे नहीं लगता कि यह तरीका सही है. लेकिन हां, अगर आप लोगों से नहीं मिलते, तो जीवनसाथी मिलने की संभावना कम हो जाती है.”

परिवार ने छोटी उम्र में शादी की नहीं दी इजाजत

अविनाश आगे कहते हैं, “इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में, हम इतने सारे लोगों से मिलते-जुलते हैं. तीन घंटे किसी के साथ भी अच्छे निकल सकते हैं., इसीलिए मैं उससे शादी करने का फैसला नहीं ले पाया.” वे याद करते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने शादी करने की ज़िद की थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी क्योंकि वे बहुत छोटे थे. यह लगभग उसी समय की बात है जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने कहा, “यह लगभग 18 साल पहले की बात है. मुझे लगा कि मैं तैयार हूं, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि मैं तैयार हूं. अब बेचारे खर्चे पर चल रहे हैं. इसीलिए मैं अब तक अनमैरिड हूं. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कई बार मुझसे शादी करने के लिए कहा. फिर उन्होंने हार मान ली, फिर वापस आए, फिर हार मान ली.”

अविनाश तिवारी की शादी की डेडलाइन क्या है?

अविनाश मज़ाक में कहते हैं कि उनकी नई डेडलाइन इस साल के एंड तक है. उन्होंने कहा,“कभी-कभी वे मुझसे कहते हैं कि उनके बस में अभी यह नहीं रहा. लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से वे फिर से यही कर रहे हैं. मेरी मां मुझे रोज़ फोन करती हैं और कहती हैं, ‘बेटा, इस साल कर लो. आठ महीने रह गये हैं,सर्दियों में कर लो.’ मैंने उनसे वादा किया है कि मैं ज़रूर शादी करूंगा और उससे पहले उन्हें मरने नहीं दूंगा.”