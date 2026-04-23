अविनाश तिवारी कब कर रहे हैं शादी? 'गिन्नी वेड्स सनी 2' एक्टर ने बताई डेडलाइन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअविनाश तिवारी कब कर रहे हैं शादी? एक्टर ने बताई डेडलाइन, बोले- मैं किसी से मिलने गया था और 3.5 घंटे बात की लेकिन...'

अविनाश तिवारी कब कर रहे हैं शादी? एक्टर ने बताई डेडलाइन, बोले- मैं किसी से मिलने गया था और 3.5 घंटे बात की लेकिन...'

Avinash Tiwary Marriage Deadline: अविनाश तिवारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के अरेंज्ड मैरिज को लेकर बात की. साथ ही उन्होंने अपनी शादी की डेडलाइन भी रिवील कर दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Apr 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

ओ’रोमियो के बाद, अविनाश तिवारी मेधा शंकर के साथ अपनी फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 की रिलीज के लिए तैयार हैं. यह फिल्म दो किरदारों एक चुलबुली दिल्ली की लड़की और एक शर्मीले छोटे शहर के सीधे-सादे लड़के  और उनके परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अरेंज्ड मैरिज की पेचीदगियों से जूझ रहे हैं. लेकिन क्या अविनाश अरेंज्ड मैरिज के लिए तैयार हैं? एक्टर ने खुद किया खुलासा

क्या अविनाश तिवारी करेंगे अरेंज्ड मैरिज?
दरअसल न्यूज़18 को दिए एक इंटरव्यू में अविनाश ने कहा, “अभी वो भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरी अरेंज्ड मैरिज होनी होती, तो अब तक हो चुकी होती.” पिछले कुछ सालों में, अविनाश के परिवार ने उनके लिए कई रिश्ते देखे लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ है.

अविनाश ने बताई अरेंज्ड मैरिज के लिए मीट अप का किस्सा
एक अरेंज्ड मैरिज के लिए मीट अप की मुलाकात को याद करते हुए वह कहते हैं, “एक बार मेरी छोटी बहन ने मुझे किसी से मिलने के लिए ज़ोर दिया. मैंने भी उसे शादी करने के लिए ज़ोर दिया था और शादी के बाद वह बस मेरा एहसान चुका रही थी. मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिलने गया. हम साढ़े तीन घंटे तक बैठे और बातें की.  मुलाकात के अंत में, मैंने उसे घर छोड़ दिया. ”

अविनाश ने आगे बताया,  “अगले दिन, मेरे परिवार वाले मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे वह कैसी लगी. मैंने उनसे कहा, ‘सब ठीक था और मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन किसी से एक बार मिलने के बाद मैं कैसे फैसला करूं?’ उन्होंने ज़ोर दिया कि मैं उससे दोबारा मिलूं. लेकिन दोबारा मिलना शादी की तरफ एक और कदम होता. मुझे लगा कि यह बहुत ज़्यादा दबाव है.”

ये भी पढ़ें:-नीता अंबानी ने विदेश में पहनी थी पश्चिम बंगाल की खास जामदानी साड़ी, दो साल में हुई थी तैयार

6-7 बार मिलने से कैसे कोई बन सकता है लाइफ पार्टनर
उनके अनुसार, किसी से मिलना और उनसे बातचीत करना ही फैसला करने के लिए काफी नहीं है. एक्टर ने आगे कहा,  “मैं किसी से भी साढ़े तीन घंटे बात कर सकता हूं. मुझे समझ नहीं आता कि किसी से छह-सात बार मिलने से कैसे पता चल सकता है कि वही मेरा लाइफपार्टनर है. मुझे नहीं लगता कि यह तरीका सही है. लेकिन हां, अगर आप लोगों से नहीं मिलते, तो जीवनसाथी मिलने की संभावना कम हो जाती है.”

परिवार ने छोटी उम्र में शादी की नहीं दी इजाजत
अविनाश आगे कहते हैं, “इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में, हम इतने सारे लोगों से मिलते-जुलते हैं. तीन घंटे किसी के साथ भी अच्छे निकल सकते हैं., इसीलिए मैं उससे शादी करने का फैसला नहीं ले पाया.”  वे याद करते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने शादी करने की ज़िद की थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी क्योंकि वे बहुत छोटे थे. यह लगभग उसी समय की बात है जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने कहा, “यह लगभग 18 साल पहले की बात है. मुझे लगा कि मैं तैयार हूं, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि मैं तैयार हूं. अब बेचारे खर्चे पर चल रहे हैं. इसीलिए मैं अब तक अनमैरिड हूं. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कई बार मुझसे शादी करने के लिए कहा. फिर उन्होंने हार मान ली, फिर वापस आए, फिर हार मान ली.”

अविनाश तिवारी की शादी की डेडलाइन क्या है?
अविनाश मज़ाक में कहते हैं कि उनकी नई डेडलाइन इस साल के एंड तक है. उन्होंने कहा,“कभी-कभी वे मुझसे कहते हैं कि उनके बस में अभी यह नहीं रहा. लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से वे फिर से यही कर रहे हैं. मेरी मां मुझे रोज़ फोन करती हैं और कहती हैं, ‘बेटा, इस साल कर लो. आठ महीने रह गये हैं,सर्दियों में कर लो.’ मैंने उनसे वादा किया है कि मैं ज़रूर शादी करूंगा और उससे पहले उन्हें मरने नहीं दूंगा.”

और पढ़ें
Published at : 23 Apr 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Avinash Tiwary Ginny Weds Sunny 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अविनाश तिवारी कब कर रहे हैं शादी? एक्टर ने बताई डेडलाइन, बोले- मैं किसी से मिलने गया था और 3.5 घंटे बात की लेकिन...'
अविनाश तिवारी कब कर रहे हैं शादी? 'गिन्नी वेड्स सनी 2' एक्टर ने बताई डेडलाइन
बॉलीवुड
नीता अंबानी ने TIME Summit में पहनी पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ी, बनाने में लगे थे दो साल, देखें तस्वीरें
नीता अंबानी ने TIME Summit में पहनी पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ी, बनाने में लगे थे दो साल, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
छोटे से गांव से निकलकर बना बॉलीवुड स्टार, 4 नेशनल अवॉर्ड जीतकर सबको पीछे छोड़ गया ये एक्टर
छोटे से गांव से निकलकर बना बॉलीवुड स्टार, 4 नेशनल अवॉर्ड जीतकर सबको पीछे छोड़ गया ये एक्टर
बॉलीवुड
मनोज बाजपेयी के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा तोहफा, 'गवर्नर' से एक्टर का फर्स्ट लुक जारी, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
मनोज बाजपेयी के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा तोहफा, 'गवर्नर' से एक्टर का फर्स्ट लुक जारी, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Don 3 का सबसे बड़ा सवाल: कौन बनेगा नया डॉन?
Shah Rukh Khan की ‘King’ ने Release से पहले ही मचाया धमाका, ₹250 करोड़ पार कर दिखाई जबरदस्त Fan Following
West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Military: अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: 'झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC वालों को लगी', पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच नादिया में बोले PM मोदी
'झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC वालों को लगी', पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच नादिया में बोले PM मोदी
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
बिजनेस
Explained: गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें क्या बदल जाएगा?
गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें सबकुछ
Results
UP Board Result 2026 : यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज, ऐसे देखें स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट​
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज, ऐसे देखें स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट​
फूड
Masala Chicken Recipe: घर पर बनाना है रेस्तरां जैसा मसालेदार चिकन? इस एक सीक्रेट तरीके से उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
घर पर बनाना है रेस्तरां जैसा मसालेदार चिकन? इस एक सीक्रेट तरीके से उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget