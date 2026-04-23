इस फ्राइडे ओटीटी पर सॉलिड एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही '24' से 'प्रतिछाया' तक इतना कुछ

ओटीटी पर ये फ्राइडे बेहद धमाकेदार होने वाला है. दरअसल तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग कंटेंट वाली कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं इन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके अपने वीकेंड को मोस्ट एंटरटेनिंट बना सकते हैं. तो चलिए यहां 24 अप्रैल यानी फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हो रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

प्रतिछाया

इस पॉलिटिकल थ्रिलर में निविन पॉली ने लीड रोल प्ले किया है और इसका निर्देशन उन्नीकृष्णन ने किया है. सिनेमाघरों में ये फिल्म खास परफॉर्म नहीं कर पाई. लेकिन अब ये ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसे जियोहॉटस्टार पर 24 अप्रैल, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.

24

अमेरिकी सीरीज़ 24 का ये इंडियन एडेप्टेशन एक एक्साइटिंग थ्रिलर है, जिसकी कहानी एटीयू चीफ जय सिंह राठौड़ (अनिल कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है. नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री की हत्या की घातक आतंकवादी साजिश को रोकने का जिम्मा राठौड़ को सौंपा जाता है, साथ ही उन्हें अपनी किडनैप बेटी को बचाने के लिए भी समय के साथ दौड़ लगानी पड़ती है. समय की कमी के बीच, वह राजनीतिक षड्यंत्र, विश्वासघात और बढ़ते खतरों के एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं. इस धमाकेदार सीरीज को भी जियो हॉटस्टार पर 24 अप्रैल से एंजॉय कर सकते हैं.

इफ विशेज कुड किल

दक्षिण कोरिया की यह दिल दहला देने वाली हॉरर फिल्म है जो इच्छाओं के अंधकारमय पहलू को उजागर करती है. इसकी कहानी सेओरिन हाई स्कूल के कुछ छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गिरिगो नाम का एक रहस्यमय ऐप डाउनलोड करते हैं. यह ऐप उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन एक भयानक कीमत प. हर इच्छा पूरी होने पर उनकी मौत की उलटी गिनती शुरू हो जाती है. इसे 24 अप्रैल, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

न्यू बैंडिट्स सीजन 2

अपने पिता की मौत के बाद, उबाल्डो बदले और बढ़ती ज़िम्मेदारी के बोझ तले दबा जाता है. अपनी बहनों, डिनोरा और दिलवानिया के साथ मिलकर, वह मालेइरोस के खिलाफ विद्रोह करता है और क्रेटारा में अपने समुदाय की रक्षा के लिए लड़ता है. जैसे-जैसे वफादारी की परीक्षा होती है और सत्ता संघर्ष गहराता जाता है, न्याय की लड़ाई पहले से कहीं अधिक पर्सनल हो जाती है. इसे प्राइम वीडियो पर 24 अप्रैल, शुक्रवार से देख सकते हैं.

ग्रीनलैंड टू माइग्रेशन

एक कॉमेट के लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाने के पांच साल बाद की कहानी पर बेस्ड ये सीक्वल जॉन गैरीटी (जेरार्ड बटलर) और उनके परिवार की लाइफ पर बेस्ड है जो विनाशकारी भूकंपों की एक सीरीज के कारण ग्रीनलैंड में बने अपने बंकर के बर्बाद हो जाने के बाद तबाह हो चुके यूरोप में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं.

एपेक्स

एपेक्स एक एक्साइटिंग सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसमें रॉक क्लाइंबर साशा (चार्लीज़ थेरॉन) की कहानी दिखाई गई है, जो शांति और सुकून की तलाश में ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में चली जाती है. हालांकि, उसकी यह यात्रा तब एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब वह एक बेरहम शिकारी (टारोन एगर्टन) का निशाना बन जाती है. जैसे-जैसे खतरा बढ़ता जाता है, साशा को एक रहस्यमय हत्यारे को मात देने के लिए अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना पड़ता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 24 अप्रैल से एंजॉय कर सकते हैं.

बैंड मेलम

बैंड मेलम प्यार, सपनों और दोबारा मौका मिलने की कहानी पर बेस्ड है. ये एक दिल को छू लेने वाली तेलुगु लव स्टोरी है. बचपन के दोस्त गिरी और राजी गलतफहमियों के कारण अलग हो जाते हैं, जिससे उनके रास्ते बदल जाते हैं. राजी एजुकेशन की ओर और गिरी म्यूजिक के लिए अपने जुनून की ओर. कई साल बाद, एक अचानक मिलन से पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं, लेकिन पारिवारिक दबाव और गांव के झगड़े उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर इस शुक्रवार, 24 अप्रैल से देख सकते हैं.