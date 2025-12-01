77 साल की हो चुकीं बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और सांसद जया बच्चन अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी बनी रहती हैं. जया बच्चन को अक्सर पैपराजी, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री पर नाराज होते हुए देखा जाता है. इतना ही गुस्से में वह पैपराजी को कुछ भी कह देती हैं, जिसे लेकर अक्सर उनके चाहने वाले उनसे खफा हो जाया करते हैं. नेटिजन्स उनके रवैये पर सवाल भी उठाते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल करते हैं.

हालांकि जया बच्चन को इन सब का कोई असर नहीं होता है. इन्हीं सब के बीच जया बच्चन के इस रवैये पर फिल्ममेकर एवं सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

'अशोभनीय रवैया है'

अशोक पंडित ने कहा, 'जया बच्चन का पैपराजी के प्रति रवैया 'घमंडी अभिजात्य मानसिकता' को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि कुछ पैपराजी की आक्रामक कवरेज पर सवाल उठाना एक बात है, मगर पूरे पेशे को नीचा दिखाना और क्लासिस्ट कॉमेंट करना एक सम्मानित सांसद और इंडस्ट्री की सीनियर मेंबर के लिए शोभा नहीं देता.

पहले आत्मचिंतन करें जया बच्चन: अशोक पंडित

अशोक पंडित ने आगे कहा कि पैपराजी काफी मेहनत करते हैं. उनका यह पेशा है और वो अपना काम करते हैं. कई बार वे सितारों और उनकी पीआर टीम के बुलावे पर ही उनकी कवरेज के लिए जाते हैं. अगर अफसोस की बात ये है कि जया बच्चन को उनकी उपस्थिति पर इतनी आपत्ति है. बेहतर होगा कि पहले आत्मचिंतन करें. बजाय इसके कि वे इस तरह की गलत नाराजगी दिखाएं.

आपको बता दें कि हाल ही में जया बच्चन बरखा दत्त के शो 'वी द वुमेन' में शामिल हुई थीं. इस दौरान उन्होंने कहा था कि पैपराजी संग उनका रिश्ता जीरो है. वह नहीं जानती हैं कि वे कौन हैं. इसके साथ ही उन्होंने पैपराजी की तुलना 'चूहे' से कर डाली थी. जया बच्चन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी पैपराजी संग उनके व्यवहार को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है.नेटिजन्स कहा कहना है कि पैपराजी जो करते हैं, वह उनके 'मीडिया इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा'. जया बच्चन का गुस्सा करना और उन्हें भला बुरा कहना गलत है.