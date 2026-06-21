Father's Day 2026: काजोल से लेकर संजय दत्त तक, सेलेब्स ने यूं सेलिब्रेट किया फादर्स डे, शेयर किए इमोशनल पोस्ट
Father's Day 2026: आज यानी 21 जून को फादर्स डे के मौके पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर किए हैं. काजोल से लेकर हुमा कुरैशी तक ने पापा को खास अंदाज में विश किया.
हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है. इस साल 21 जून को दुनिया भर में फादर्स डे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स अपने पिता पर प्यार लटा रहे हैं. काजोल से लेकर हुमा कुरैशी तक ने अपने-अपने पापा को खास अंदाज में विश किया. किसी ने पुरानी तस्वीरों शेयर कीं, तो किसी ने दिल छू लेने वाले मैसेज लिखकर अपने पिता को याद किया.
पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त ने फादर्स डे के मौके पर अपने दिवंगत पिता सुनील दत्त को याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अनसीन फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपने पापा के साथ नजर आ रहे हैं. संजय ने इसके कैप्शन में लिखा, 'पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपको बहुत याद करता हूं. काश आप यहां होते. आप मेरी ताकत हैं और हमेशा रहेंगे.' बता दें कि 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त का निधन हो गया था. वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर थे.
View this post on Instagram
आपको हर दिन बहुत याद करती हूं...
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने भी अपने दिवंगत पिता और बंगाली निर्देशक शोमू मुखर्जी को याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी फोटो शेयर की है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'पुरानी तस्वीरों को देखते हुए एहसास होता है कि आपकी झलक आज भी मेरी मुस्कान में जिंदा है. आपको हर दिन बहुत याद करती हूं.' फोटो में शोमू मुखर्जी अपनी पत्नी तनुजा और दिग्गज एक्ट्रेस के साथ दिख रहे हैं.
ये भी पढ़ें- Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
View this post on Instagram
हुमा कुरैशी हुईं इमोशनल
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर पिता सलीम कुरैशी के साथ कुछ खूबसूरत फोटोज पोस्ट की हैं. उन्होंने लिखा, 'बचपन में हमें लगता है कि हमारे पापा के पास हर सवाल का जवाब होता है. फिर हम बड़े होते हैं और समझ आता है कि वो भी जिंदगी को समझने की कोशिश ही कर रहे थे. ऐसी जिम्मेदारियां उठाते हुए, जिन्हें हम तब समझ नहीं पाते थे. ऐसे त्याग करते हुए, जिनके बारे में उन्होंने कभी बताया ही नहीं. हर दिन हमारे लिए खड़े रहते हुए, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न रही हो.'
View this post on Instagram
उन्होंने आगे लिखा, 'एक वक्त ऐसा आता है, जब आप अपने पिता को सिर्फ एक पेरेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखने लगते हैं. वही चीज सब कुछ बदल देती है. शायद इसी वजह से जिंदगी के कई सवालों का जवाब हमेशा एक जैसा ही रहता है, कौन है वो? सबसे पहले… पापा. उनकी विरासत को आगे बढ़ाना एक अलग ही एहसास है. अब 'सलीम्स' भी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हैं. हमारी पहली कहानी 3 जुलाई को आ रही है. हैप्पी फादर्स डे.'
ईशा देओल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पिता धर्मेंद्र की एक फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लव यू पापा.'
आप मेरे पहले हीरो हो...
करण देओल ने फादर्स डे के मौके पर पिता सनी देओल के लिए इमोशनल नोट लिया. उन्होंने फिल्म 'बंटवारा 1947' के सेट से दो फोटोज शेयर की हैं.
View this post on Instagram
उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ पल ऐसे होते हैं जो किस्मत में लिखे होते हैं. पापा के सेट पर उनसे उनके साथ एक्टिंग करने के अपने सपने के बारे में बताना भी उन्हीं पलों में से एक था. आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उन्हें इतने करीब से देखना, इस फ़ादर्स डे को सच में खास बनाता है. 14 अगस्त 2026 को वो सपना सच होगा और मुझे 'बंटवारा 1947' में अपने पापा के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा. ये एक ऐसा एहसास है जिसे मैं कभी पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा और इसे मैं ज़िंदगी भर संजोकर रखूंगा. मैंने उन्हें एक बेटे, भाई, पिता, एक्टर और लाखों लोगों के चहेते लेजेंड के तौर पर देखा है. हैप्पी फ़ादर्स डे पापा- मेरे सबसे बड़े टीचर, मेरे सबसे मज़बूत सपोर्ट और मेरे पहले हीरो. आपके साथ इस पल को जीने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार महसूस कर रहा हूं.'
अनन्या पांडे ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
अनन्या पांडे ने भी फादर्स डे के मौके पर अपने पिता और मशहूर एक्टर चंकी पांडे पर प्यार लुटाया है. इसके साथ उन्होंने अपनी मम्मी भावना पांडे को बर्थडे विश किया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मम्मा. हैप्पी फादर्स डे पापा. आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं.'
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें- Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड