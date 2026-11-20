बॉलीवुड में इन दिनों डर का माहौल बना हुआ है. फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को लगातार धमकियां मिल रही हैं. टाइगर श्रॉफ, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और अब सैफ अली खान समेत कई कलाकारों को धमकियां मिलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की चिंता बढ़ गई है. इसका असर अब फिल्म की शूटिंग पर भी देखने को मिल रहा है.

इस बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज (FWICE) ने कलाकारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. फेडरेशन ने मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए सुरक्षा की मांग की है. फेडरेशन का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल है और कलाकार भी अब पहले की तरह लोगों से नहीं मिल रहे हैं.

शूटिंग सेट पर भी बढ़ी चिंता

FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में डर इस कदर बढ़ गया है कि अब शूटिंग सेट पर भी भय का माहौल है. कलाकार ज्यादा लोगों से मिलने से बच रहे हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान देना जरूरी हो गया है. फेडरेशन ने पुलिस और गृह मंत्रालय से इस मामले में जरूरी कदम उठाने की अपील की है.

जूनियर आर्टिस्ट और स्टाफ के वेरिफिकेशन की मांग

फेडरेशन ने सिर्फ बड़े कलाकारों की सुरक्षा की ही मांग नहीं की है, बल्कि शूटिंग सेट पर आने वाले लोगों की जांच को लेकर भी जरूरी कदम उठाने की बात कही है. FWICE चाहता है कि बैकग्राउंड डांसर्स, जूनियर आर्टिस्ट्स, ऑडियंस और टेक्निकल स्टाफ को भी बिना जांच के सेट पर एंट्री न दी जाए.

शूटिंग सेट पर सुरक्षा के लिए वेरिफिकेशन की मांग

फेडरेशन की मांग है कि इन सभी लोगों का बैकग्राउंड चेक और पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए. इसके बाद ही उन्हें शूटिंग सेट पर आने की अनुमति मिले. फेडरेशन का मानना है कि इस तरह के कदम उठाने से सेट पर काम करने वाले कलाकारों और बाकी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकेगा.