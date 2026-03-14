सान्या मल्होत्रा ने मुंबई में खरीदा खुद का आशियाना, फोटोज शेयर कर बोलीं- 'ये मेरे सफर का छोटा सा हिस्सा है'
Sanya Malhotra: बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में मुंबई में अपना खुद का नया घर खरीदा है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा के लिए ये समय बेहद खास है. वो अब अपने नए घर की मालकिन बन गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में मुंबई में अपना नया घर खरीदा है और इसकी खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. सान्या ने सोशल मीडिया पर नए घर की गृह प्रवेश पूजा की झलकियां भी दिखाई हैं.
सान्या मल्होत्रा ने मुंबई में खरीदा घर
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपने नए घर की गृह प्रवेश पूजा की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में सान्या पिंक कलर की साड़ी और सिल्वर ज्वेलरी में नजर आईं. फोटोज में वो अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ पूजा करती दिखाई दीं.
फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि ये घर उनके कई सालों की मेहनत, धैर्य और भरोसे का नतीजा है. उन्होंने लिखा कि इस घर की हर दीवार उन्हें याद दिलाएगी कि सब्र और विश्वास का फल कितना खूबसूरत हो सकता है. सान्या ने यह भी कहा कि उनके परिवार और दोस्तों का भरोसा हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है. ये सिर्फ एक घर से कई ज्यादा है, ये मेरे सफर का छोटा सा हिस्सा है.
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सेलेब्स ने दी बधाईं
सान्या मल्होत्रा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी उन्हें बधाई दी. वरुण धवन, अपारशक्ति खुराना, पुलकित सम्राट और ताहिरा कश्यप समेत कई सितारों ने कमेंट कर उन्हें नए घर के लिए शुभकामनाएं दीं.
सान्या मल्होत्रा का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो सान्या मल्होत्रा जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में नजर आएंगी. इस फिल्म में वो बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. फिल्म में बॉबी देओल एक ऐसे टीवी स्टार का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है. यह फिल्म 22 मई को रिलीज होने की उम्मीद है.
इसके अलावा सान्या मल्होत्रा फिल्म 'टोस्टर' में भी नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ राजकुमार राव मुख्य भूमिका में होंगे. यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसे विवेक दास चौधरी ने डायरेक्ट किया है. पहले इस फिल्म को 19 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का प्लान था, लेकिन अब तक यह प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है.
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Source: IOCL