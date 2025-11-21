हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड17 साल में केवल 2 हिट, फ्लॉप ही फ्लॉप हैं खाते में, फिर भी चमक ऐसी कि अच्छे-अच्छे फीके पड़ जाएं

17 साल में केवल 2 हिट, फ्लॉप ही फ्लॉप हैं खाते में, फिर भी चमक ऐसी कि अच्छे-अच्छे फीके पड़ जाएं

ये एक्टर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर सफलता से दूर रहा, लेकिन अपने काम और टैलेंट की वजह से ये आज भी क्रिटिक्स, फैंस और बॉलीवुड सबका चहेता बना हुआ है. जानें कौन है ये दमदार अदाकार

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 21 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

फरहान अख्तर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, सिर्फ ये कहना पूरी तरह से गलत है क्योंकि वो न सिर्फ टैलेंटेड एक्टर हैं बल्कि टैलेंटेड राइटर, सिंगर, प्रोड्यूसर और फिल्ममेकर भी हैं.

काबिलियत का पूरा बैग भरकर घूमते हैं फरहान अख्तर. उनकी हाल में ही '120 बहादुर' रिलीज हुई है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर कुछ खास परफॉर्म तो नहीं किया लेकिन फिल्म के जरिए उन्होंने वो कहानी दर्शकों के सामने पेश की जिसे पेश किया जाना जरूरी था.

फरहान अख्तर का बॉक्स ऑफिस पर एक्टर के तौर पर कैसा रहा परफॉर्मेंस

फिलहाल हम उनके डायरेक्शन और सिंगर वाले पक्ष की बात नहीं कर रहे, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंस पर बात करने जा रहे हैं. जानते हैं कि फरहान अख्तर की एक्टर के तौर पर कितनी फिल्मों ने सक्सेस पाई तो कितनी फ्लॉप रहीं.


17 साल में केवल 2 हिट, फ्लॉप ही फ्लॉप हैं खाते में, फिर भी चमक ऐसी कि अच्छे-अच्छे फीके पड़ जाएं

फरहान अख्तर की टोटल फिल्में

फरहान ने साल 2008 में फिल्म 'रॉक ऑन' से एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री ली. इसके बाद से अब तक '120 बहादुर' को मिलाकर टोटल 12 फिल्में की हैं. इन फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप रहीं, ये जानते हैं-

फरहान अख्तर की हिट/एवरेज फिल्में

फरहान ने अपने 17 साल के एक्टिंग करियर में एक सुपरहिट, 3 एवरेज और एक हिट फिल्म दी है. यानी 5 बार फरहान ने मेकर्स का रुपया डूबने से बचाया है.

फिल्म साल कलेक्शन (करोड़ रुपये में) वर्डिक्ट
रॉक ऑन 2008 25.30 एवरेज
जिंदगी न मिलेगी दोबारा 2011 90.27 हिट
भाग मिल्खा भाग 2013 108.93 सुपरहिट
शादी के साइड इफेक्ट्स 2014 37.36 एवरेज
दिल धड़कने दो 2015 76.88 एवरेज

फरहान अख्तर की फ्लॉप फिल्में

फरहान के करियर में 6 फिल्में फ्लॉप रहीं. हालांकि, इनमें से ज्यादातर फिल्मों को क्रिटिक्स ने खूब सराहा और इन्हें दुनियाभर के दर्शकों ने भी अच्छी फिल्म बताया. यानी फरहान की फ्लॉप फिल्में भी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं.

फिल्म साल कलेक्शन (करोड़ रुपये में) वर्डिक्ट
लक बाई चांस 2009 12.25 फ्लॉप
कार्तिक कॉलिंग कार्तिक 2010 26.92 फ्लॉप
वजीर 2016 41.02 फ्लॉप
रॉक ऑन 2 2016 10.47 फ्लॉप
लखनऊ सेंट्रल 2017 11.20 फ्लॉप
द स्काई इज पिंक 2019 20.03 फ्लॉप


17 साल में केवल 2 हिट, फ्लॉप ही फ्लॉप हैं खाते में, फिर भी चमक ऐसी कि अच्छे-अच्छे फीके पड़ जाएं

फरहान अख्तर का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा औसत

हालिया रिलीज '120 बहादुर' का वर्डिक्ट आने में अभी काफी समय है. इसलिए इस जोड़-घटाने में इसे अलग ही रखते हैं. ऐसे में एक्टर के तौर पर फरहान के पास 11 फिल्में बचती हैं जिनमें से 5 ने पैसा निकाला और 6 ऐसा करने में नाकामयाब रहीं.

यानी फरहान की फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सफलता का औसत 45.45 प्रतिशत और असफलता का औसत 54.54 प्रतिशत के करीब रहा है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 21 Nov 2025 06:19 PM (IST)
Tags :
Farhan Akhtar Movies Farhan Akhtar Box Office 120 Bahadur BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बिहार
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
20 साल में पहली बार! सीएम तो नीतीश कुमार लेकिन गृह विभाग की 'सम्राट' BJP?
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, बर्थडे पर जानें एक्टर की नेटवर्थ
आलीशान घर...महंगी स्पोर्ट्स कारें, बेहद लैविश है कार्तिक आर्यन की लाइफ, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
हेल्थ
Migraine Trigger: माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget