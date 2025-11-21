17 साल में केवल 2 हिट, फ्लॉप ही फ्लॉप हैं खाते में, फिर भी चमक ऐसी कि अच्छे-अच्छे फीके पड़ जाएं
ये एक्टर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर सफलता से दूर रहा, लेकिन अपने काम और टैलेंट की वजह से ये आज भी क्रिटिक्स, फैंस और बॉलीवुड सबका चहेता बना हुआ है. जानें कौन है ये दमदार अदाकार
फरहान अख्तर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, सिर्फ ये कहना पूरी तरह से गलत है क्योंकि वो न सिर्फ टैलेंटेड एक्टर हैं बल्कि टैलेंटेड राइटर, सिंगर, प्रोड्यूसर और फिल्ममेकर भी हैं.
काबिलियत का पूरा बैग भरकर घूमते हैं फरहान अख्तर. उनकी हाल में ही '120 बहादुर' रिलीज हुई है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर कुछ खास परफॉर्म तो नहीं किया लेकिन फिल्म के जरिए उन्होंने वो कहानी दर्शकों के सामने पेश की जिसे पेश किया जाना जरूरी था.
फरहान अख्तर का बॉक्स ऑफिस पर एक्टर के तौर पर कैसा रहा परफॉर्मेंस
फिलहाल हम उनके डायरेक्शन और सिंगर वाले पक्ष की बात नहीं कर रहे, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंस पर बात करने जा रहे हैं. जानते हैं कि फरहान अख्तर की एक्टर के तौर पर कितनी फिल्मों ने सक्सेस पाई तो कितनी फ्लॉप रहीं.
फरहान अख्तर की टोटल फिल्में
फरहान ने साल 2008 में फिल्म 'रॉक ऑन' से एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री ली. इसके बाद से अब तक '120 बहादुर' को मिलाकर टोटल 12 फिल्में की हैं. इन फिल्मों में कितनी हिट और कितनी फ्लॉप रहीं, ये जानते हैं-
फरहान अख्तर की हिट/एवरेज फिल्में
फरहान ने अपने 17 साल के एक्टिंग करियर में एक सुपरहिट, 3 एवरेज और एक हिट फिल्म दी है. यानी 5 बार फरहान ने मेकर्स का रुपया डूबने से बचाया है.
|फिल्म
|साल
|कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
|वर्डिक्ट
|रॉक ऑन
|2008
|25.30
|एवरेज
|जिंदगी न मिलेगी दोबारा
|2011
|90.27
|हिट
|भाग मिल्खा भाग
|2013
|108.93
|सुपरहिट
|शादी के साइड इफेक्ट्स
|2014
|37.36
|एवरेज
|दिल धड़कने दो
|2015
|76.88
|एवरेज
फरहान अख्तर की फ्लॉप फिल्में
फरहान के करियर में 6 फिल्में फ्लॉप रहीं. हालांकि, इनमें से ज्यादातर फिल्मों को क्रिटिक्स ने खूब सराहा और इन्हें दुनियाभर के दर्शकों ने भी अच्छी फिल्म बताया. यानी फरहान की फ्लॉप फिल्में भी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं.
|फिल्म
|साल
|कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
|वर्डिक्ट
|लक बाई चांस
|2009
|12.25
|फ्लॉप
|कार्तिक कॉलिंग कार्तिक
|2010
|26.92
|फ्लॉप
|वजीर
|2016
|41.02
|फ्लॉप
|रॉक ऑन 2
|2016
|10.47
|फ्लॉप
|लखनऊ सेंट्रल
|2017
|11.20
|फ्लॉप
|द स्काई इज पिंक
|2019
|20.03
|फ्लॉप
फरहान अख्तर का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा औसत
हालिया रिलीज '120 बहादुर' का वर्डिक्ट आने में अभी काफी समय है. इसलिए इस जोड़-घटाने में इसे अलग ही रखते हैं. ऐसे में एक्टर के तौर पर फरहान के पास 11 फिल्में बचती हैं जिनमें से 5 ने पैसा निकाला और 6 ऐसा करने में नाकामयाब रहीं.
यानी फरहान की फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सफलता का औसत 45.45 प्रतिशत और असफलता का औसत 54.54 प्रतिशत के करीब रहा है.
