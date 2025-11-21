हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMastiii 4 Vs 120 Bahadur: 'मस्ती 4' ने '120 बहादुर' को किया चारों खाने चित्त, जानें ओपनिंग डे पर किसने कितना कमाया

Mastiii 4 Vs 120 Bahadur Box Office Collection: '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' थिएटर्स में रिलीज हो गई हैं. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमा रही है. जानें कलेक्शन के मामले में कौन-सी फिल्म आगे है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Nov 2025 05:07 PM (IST)
21 नवंबर को थिएटर्स में दो बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई हैं. एक तरफ विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और ऋतेश देशमुख की डार्क कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' है, तो दूसरी तरफ फरहान अख्तर की '120 बहादुर' भी पर्दे पर आ गई है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है. आइए जानते हैं पहले दिन किस फिल्म ने कितना कमाया है और कलेक्शन की रेस में कौन बाजी ले गया है.

'मस्ती 4' का ओपनिंग डे कलेक्शन

  • 'मस्ती 4' के साथ एक बार फिर विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी और ऋतेश देशमुख की तिकड़ी लौट आई है.
  • फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और पहले दिन अच्छा कलेक्शन कर रही है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो 'मस्ती 4' अब तक (शाम 5 बजे तक) 1.03 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है.
  • कलेक्शन के मामले में फिल्म फरहान अख्तर की '120 बहादुर' से आगे चल रही है. 

'मस्ती 4' की स्टार कास्ट
'मस्ती 4' को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं. इसके अलावा अरशद वारसी, नरगिस फाखरी, तुषार कपूर, जेनेलिया देशमुख, एलनाज नोरौजी, शाद रंधावा और रूही सिंह भी फिल्म में अहम रोल में हैं.

'120 बहादुर' का ओपनिंग डे कलेक्शन

  • '120 बहादुर' के साथ फरहान अख्तर ने 6 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है.
  • वो आखिरी बार 2019 की फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आए थे.
  • '120 बहादुर' एक वॉर बेस्ड फिल्म है जो ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
  • सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर अब तक (शाम 5 बजे तक) 67 लाख रुपए कमाए हैं. 

'120 बहादुर' की स्टार कास्ट और बजट
वॉर बेस्ड फिल्म '120 बहादुर' को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में फरहान अख्तर के अलावा राशि खन्ना, विवान भटेना और अंकित सिवाच अहम रोल में दिखाई दिए हैं. मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक '120 बहादुर' का बजट 100 से 120 करोड़ रुपए है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Nov 2025 04:59 PM (IST)
120 Bahadur Mastiii 4 120 Bahadur Box Office Collection Mastii 4 Box Office Collection
