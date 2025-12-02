फिल्म 'जी ले जरा' का ऐलान 4 साल पहले किया गया था. फिल्म में पहली बार प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को साथ आने वाली थीं. हालांकि फिल्म के निमार्ण में किसी न किसी वजह से बांधा आती रही. फिल्म को लेकर ये अटकलें लगने लगी थी. अब यह फिल्म नहीं बनेगी. हालांकि अब इन अटकलों पर खुद फिल्म के डायरेक्टर एक्टर फरहान अख्तर ने अपना रिएक्शन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने इन अफवाहों को भी खारिज कर दिया है.

ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान बेहद जल्द अपनी आने वाली फिल्म 'जी ले जरा' पर काम शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि वह अभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे. इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया गया था. मगर वे फिर से इस पर काम करना शुरू करेंगे.

डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक जी ले जरा के लिए काफी एक्साइटेड थे. हालांकि डेट नहीं मिलने की वजह से काफी परेशान हो गए थे. हालांकि उन्होंने कबूल किया कि अब सब कुछ सुलझ गया है. जो भी परेशानी आ रही थी वह सब अब खत्म हो चुकी है. इसलिए अब जल्द से जल्द इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे.

इस वजह से हुई फिल्म में देरी

'जी ले जरा' फिल्म बनने में हुई देरी की कई वजहें हैं. जैसा की आप जानते हैं कि यह फिल्म फीमेल ली़ फिल्म है. फिल्म में तीन लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ हैं. इन तीनों को कास्ट करना ही फरहान के लिए बड़ा चैलेंज है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो मालती मैरी जोनस के जन्म के बाद प्रियंका ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था. वहीं आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से इस फिल्म पर फोकस नहीं कर पा रही थी.