बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. धर्मेंद्र के निधन ने पूरी इंडस्ट्री शोक में है. उनके निधन के गम से लोग उभर नहीं पा रहे हैं. धर्मेंद्र को उनके खास दोस्त जितेंद्र ने याद किया है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में भी काम किया था. जितेंद्र हाल ही में इंडियन आइडल में गए थे जहां पर वो धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गए और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए जितेंद्र इमोशनल हो गए. सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में जितेंद्र स्पेशल गेस्ट बनकर गए थे. जहां पर जब धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई तो सभी इमोशनल हो गए. रैपर बादशाह भी धर्मेंद्र को याद करके रोने लगे.

जितेंद्र ने कही ये बात

रियलिटी शो इंडियन आइडल में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई. धर्मेंद्र को याद करते हुए जितेंद्र बोले- 'बहुत नेक इंसान थे. मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन रहा है.' धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए जितेंद्र इमोशनल हो गए. रैपर बादशाह की आंखें भी नम हो गईं.

धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए फैंस

धर्मेंद्र की श्रद्धांजलि का वीडियो देखकर फैंस बहुत इमोशनल हो रहे हैं. वो इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मिस यू धरमजी. दूसरे ने लिखा- धरमजी आप इतनी जल्दी क्यों चले गए. धर्मेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बता दें धर्मेंद्र लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. वो काफी दिनों से अस्पताल में भी भर्ती थी. उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ था जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जाया गया था. 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए. इसी महीने उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

