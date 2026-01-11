फराह खान ने की नुसरत भरूचा की तारीफ, बोलीं- फिल्म अकेली देखकर बढ़ गया ब्लड प्रेशर

फिल्मी दुनिया में जब किसी कलाकार की मेहनत को उनके सीनियर की सराहना मिलती है, तो वो खास पल बन जाता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान ने अभिनेत्री नुसरत भरूचा की खुलकर तारीफ की.

'द फराह खान शो' व्लॉग्स के सिलसिले में फराह नुसरत के घर पहुंची. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ फिल्मों को लेकर बातें कीं, बल्कि एक्ट्रेस के घरेलू और सादगी भरे अंदाज को भी दिखाया.

नुसरत ने खिलाई फराह को ये डिश

नुसरत भरूचा ने फराह खान के लिए 'मटन उप्पु करी' डिश बनाई. फराह खान ने नुसरत की कुकिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें एक घरेलूपन है, जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है.

बातचीत आगे बढ़ी तो फराह खान ने नुसरत की मां को भी चर्चा में शामिल किया. उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा कि बतौर दर्शक उन्हें अपनी बेटी की कौन-सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है. नुसरत की मां ने बिना किसी झिझक के 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'अकेली' का नाम लिया. ये सुनते ही फराह खान ने खासतौर पर फिल्म 'अकेली' का जिक्र किया और नुसरत की परफॉर्मेंस को शानदार बताया.

फराह खान ने कहा कि 'अकेली' जैसी फिल्म करना आसान नहीं होता. उन्होंने नुसरत से कहा, ''पूरी फिल्म में वह अकेली स्क्रीन पर थीं और कहानी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर था.''

फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''फिल्म इतनी इंटेंस थी कि देखते समय उनका ब्लड प्रेशर तक बढ़ गया. नुसरत ने जिस मजबूती और सच्चाई के साथ किरदार निभाया, वही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी.''

फराह खान ने की नुसरत की तारीफ

फराह खान ने नुसरत की तारीफ करते हुए आगे कहा, "वो उन अभिनेत्रियों में से हैं जो शोर मचाए बिना अपना काम करती हैं. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किरदार को सजाती नहीं हैं, बल्कि उसे जीती हैं. 'अकेली' में नुसरत की आंखें और उनकी खामोशी और डर को दिखाने का तरीका दर्शकों को सीधे कहानी से जोड़ता है."

फिल्म 'अकेली' नुसरत भरूचा के करियर का एक अहम मोड़ मानी जाती है. इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया, जो एक खतरनाक माहौल में अकेली फंस जाती है. पूरी कहानी उसी के इर्द-गिर्द घूमती है.