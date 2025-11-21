हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयूट्यूब से कितना कमा लेती हैं फराह खान? बोलीं- फिल्मों से ज्यादा होती है कमाई

यूट्यूब से कितना कमा लेती हैं फराह खान? बोलीं- फिल्मों से ज्यादा होती है कमाई

Farah Khan: हाल ही में फराह खान ने सोहा अली खान संग बातचीत में बताया कि उनकी यूट्यूब की कमाई फिल्मों से भी ज्यादा है. उन्होंने कहा, पूरे करियर में शायद एक साल में भी मैंने इतनी कमाई नहीं की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 03:07 PM (IST)
बॉलीवुड फिल्ममेकर फराह खान ने 2024 में अपने यूट्यूब व्लॉगिंग शुरू की थी और तभी से उन्हें लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. उनके वीडियो में दिखने वाले उनके कुक दिलीप भी सोशल मीडिया पर स्टार बन गए हैं. हाल ही में फराह ने सोहा अली खान से अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान ये इशारा भी किया कि वो यूट्यूब से काफी अच्छी कमाई कर रही हैं.

व्लॉगिंग शुरू करने के पीछे बताई वजह 
फराह ने बताया कि अपनी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद उन्हें पता था कि शूटिंग शुरू होने में कम से कम एक साल लगेगा. उनकी टीम भी लगातार उन्हें यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए कह रही थी, इसलिए उन्होंने आखिरकार हां कर दी. उन्होंने यह भी कहा कि व्लॉगिंग शुरू करने के पीछे एक प्रैक्टिकल वजह यह थी कि उनके बच्चे जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और यूट्यूब से होने वाली कमाई उनकी पढ़ाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सेव करने में मदद करती है.

फराह ने बताया कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए फूड से रिलेटेड कंटेंट बनाने का फैसला किया. इसी दौरान उन्होंने अपने कुक दिलीप को चुना और उन्हें वीडियो में बोलने के लिए मजेदार पंचलाइन्स देने लगीं. फराह ने यह भी कहा कि उनके सिर्फ दूसरे व्लॉग तक ही उन्हें सिल्वर प्ले बटन मिल गया था.

फिल्मों से ज्यादा व्लॉगिंग से कमाई होती है
जब उनसे पूछा गया कि वह यूट्यूब से कितनी कमाई करती हैं, तो फराह ने साफ़ कहा कि यह कमाई 'बहुत ज्यादा' है. उन्होंने मजाक में कहा- पूरे करियर में शायद एक साल में भी मैंने इतनी कमाई नहीं की, जबकि मैंने इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं.' फराह ने आगे बताया कि यूट्यूब उन्हें पूरी क्रिएटिव आजादी देता है.

उन्होंने कहा- ये मेरा अपना चैनल है, इसलिए कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म या प्रोडक्शन हाउस मुझे ये नहीं कहता कि ‘ये हिस्सा काटना पड़ेगा. न ही कोई टीवी चैनल ये बताता है कि सिर्फ यही गेस्ट ला सकती हो, जिसे मैं बेहद नापसंद करती थी.'

फराह खान के व्लॉग्स के बारे में
बता दें, अपने व्लॉग्स में फराह सेलिब्रिटीज के घर जाकर उनकी किचन में उनके साथ नई-नई डिशेज बनाती हैं. साथ ही दर्शकों को उनके घर का टूर भी करवाती हैं. खाना बनाते-बनाते मजेदार बातें होती रहती हैं. उनके कुक दिलीप के साथ उनकी फनी नोकझोंक तो व्लॉग की खास पहचान बन गई है, जिसकी वजह से दिलीप भी सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हो गए हैं. वहीं एक व्लॉग में फराह ने ये भी बताया था कि यूट्यूब शुरू करने के बाद उन्होंने दिलीप की सैलरी बढ़ा दी है.

Published at : 21 Nov 2025 03:07 PM (IST)
Embed widget