जब फराह खान ने बिस्तर पर बैठे डायरेक्टर को मारी थी लात, कहा- 'वो मुझपर डोरे डाल रहा था'

डायरेक्टर फराह खान कहीं जाएं और वहां पर हंसी के ठहाके न लगें ऐसा हो ही नहीं सकता है. वो अपने अंदाज से ही सबको हंसा देती हैं. ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फराह खान और अनन्या पांडे पहुंची. जहां पर दोनों ने खूब मस्ती की. फराह ने अपने पुराने दिनों को याद किया और एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया था. फराह ने बताया कि उन्होंने एक डायरेक्टर को लात मारी थी जो उनसे फ्लर्ट कर रहा था.

शो में फराह खान ने अपने यंग दिनों का एक मजेदार और शॉकिंग किस्सा सुनाया. उन्होंने एक फिल्म के सेट का किस्सा सुनाया. ट्विंकल खन्ना ने भी फराह के इस किस्से को कंफर्म किया कि उन्होंने डायरेक्टर को लात मारी थी.

क्यों मारी थी डायरेक्टर को लात

फराह ने कहा- 'तुम तो जानती हो ट्विकंल में कितनी हॉट थी. तुम्हे पता है वो जब से हम शूटिंग कर रहे थे तब से वो डायरेक्टर मुझपर डोरे डाल रहा था. वो एक गाना डिसकस करने के लिए मेरे कमरे में आ गया जब मैं बेड पर थी और मेरे पास आकर बैठ गया. मैंने उसे बेड से ही लात मारी.' फराह की बात सुनकर ट्विंकल खन्ना हंसने लगीं और इस किस्से को कंफर्म किया. ट्विंकल ने कहा- 'पता नहीं क्यों पर वो डायरेक्टर इसके पीछे था. इसने उसे लात मारी थी, ये हुआ था और मैं गवाह थी.'

फराह ने क्यों छोड़ी एक्टिंग

फराह खान ने अपने छोटे से एक्टिंग करियर के बारे में भी बात की. जिसे उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था. फराह ने कहा- असल में, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया. मुझे लगता है कि मैं बेकार बैठी थी और फिर बोमन ने मुझे कॉल किया, और संजय भंसाली मेरे घर आए और कहा- 'मैं हर दिन सेट पर रहूंगी. और बोमन, उनके साथ काम करना अच्छा था. मैं एक एक्ट्रेस बन गई और मैंने तय किया, ये मेरे लिए कभी नहीं है. मुझे इससे नफरत थी. आपको बस बैठकर इंतजार करना होता है.' फराह ने मजाक में कहा- 'मैंने बोमन से कहा अब मुझे पता चला कि लोग सेट पर अफेयर क्यों करते होंगे, क्योंकि यह सिर्फ़ बोरियत के लिए होता है.'

ये भी पढ़ें: Wednesday Box Office Collection: 'थामा' को एक 'दीवाने की दीवानियत' ने दी कड़ी टक्कर, जानें-बुधवार को 'बाहुबली द एपिक' सहित बाकी फिल्मों का हाल