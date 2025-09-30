हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका पादुकोण को फराह खान ने कर दिया है अनफॉलो? डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कह डाली ये बात

दीपिका पादुकोण को फराह खान ने कर दिया है अनफॉलो? डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कह डाली ये बात

Farah Khan Break Silence: फराह खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. मगर अब इस पर फराह ने रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

दीपिका पादुकोण और फराह खान इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. ये तब हुआ है जब फराह खान ने अपने व्लॉग में 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड पर तंज कसा था. अनफॉलो करने को लेकर दीपिका और फराह दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी. अब फराह खान ने इस मामले में चुप्पी तोड़ दी है और इस पर खुलकर बात की है.

फराह खान ने पिंकविला से खास बातचीत में इस सारे मामले में बात की है और बताया है कि वो दोनों पहले ही एक-दूसरे को फॉलो नहीं करती थीं. फराह खान और दीपिका शिफ्ट को लेकर चर्चा में बन गई हैं.

फराह खान ने तोड़ी चुप्पी
फराह खान ने कहा- 'मैं इस चीज के साथ शुरू करती हूं कि हम पहले से एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं.हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान हमने तय किया था कि हम इंस्टाग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट मैसेज और कॉल करेंगे. हम इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश भी नहीं करते हैं क्योंकि दीपिका को यह पसंद नहीं है. और हां, मेरी 8 घंटे वाली टिप्पणी कोई मजाक नहीं थी, बल्कि दिलीप को यह कहने के लिए थी कि अब वह भी 8 घंटे काम करेंगे, जबकि असल में वह सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं!'

दीपिका के साथ अपने रिश्ते की गहराई का उदाहरण देते हुए, फराह ने बताया कि जब दीपिका ने अपनी बेटी दुआ को जन्म दिया था, तो वह उनसे मिलने सबसे पहले लोगों में से एक थीं. उन्होंने कहा- 'किसी भी बात को बनावटी विवाद में बदलने का यह नया चलन बंद होना चाहिए. पिछले हफ़्ते ऐसा हुआ कि करण और मैंने आयुष शर्मा को रेड कार्पेट पर नजरअंदाज कर दिया, जबकि असल में हम ऊपर आने से पहले नीचे ही उनसे मिले थे.'

ये भी पढ़ें: Anupama Spoiler:'समर' की एंट्री होते ही 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, इस एक ट्विस्ट से शो में होगा बड़ा धमाका

Published at : 30 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Instagram Farah Khan Deepika Padukone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Election 2025: आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
विश्व
Trump Gaza Peace Plan: शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Election 2025: आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
आरा के चुनावी मैदान में उतरेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बीच बढ़ी हलचल
विश्व
Trump Gaza Peace Plan: शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
शहबाज और मुनीर ने ऐसा क्या कह दिया, खुशी से फूले नहीं समाए ट्रंप, बोले- 'ये दोनों शुरू से ही मेरे...'
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
जनरल नॉलेज
Romania Permanent Residency: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
हेल्थ
Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget