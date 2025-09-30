दीपिका पादुकोण को फराह खान ने कर दिया है अनफॉलो? डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कह डाली ये बात

दीपिका पादुकोण और फराह खान इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. ये तब हुआ है जब फराह खान ने अपने व्लॉग में 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड पर तंज कसा था. अनफॉलो करने को लेकर दीपिका और फराह दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी. अब फराह खान ने इस मामले में चुप्पी तोड़ दी है और इस पर खुलकर बात की है.

फराह खान ने पिंकविला से खास बातचीत में इस सारे मामले में बात की है और बताया है कि वो दोनों पहले ही एक-दूसरे को फॉलो नहीं करती थीं. फराह खान और दीपिका शिफ्ट को लेकर चर्चा में बन गई हैं.

फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

फराह खान ने कहा- 'मैं इस चीज के साथ शुरू करती हूं कि हम पहले से एक-दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं.हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान हमने तय किया था कि हम इंस्टाग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट मैसेज और कॉल करेंगे. हम इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश भी नहीं करते हैं क्योंकि दीपिका को यह पसंद नहीं है. और हां, मेरी 8 घंटे वाली टिप्पणी कोई मजाक नहीं थी, बल्कि दिलीप को यह कहने के लिए थी कि अब वह भी 8 घंटे काम करेंगे, जबकि असल में वह सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं!'

दीपिका के साथ अपने रिश्ते की गहराई का उदाहरण देते हुए, फराह ने बताया कि जब दीपिका ने अपनी बेटी दुआ को जन्म दिया था, तो वह उनसे मिलने सबसे पहले लोगों में से एक थीं. उन्होंने कहा- 'किसी भी बात को बनावटी विवाद में बदलने का यह नया चलन बंद होना चाहिए. पिछले हफ़्ते ऐसा हुआ कि करण और मैंने आयुष शर्मा को रेड कार्पेट पर नजरअंदाज कर दिया, जबकि असल में हम ऊपर आने से पहले नीचे ही उनसे मिले थे.'

ये भी पढ़ें: Anupama Spoiler:'समर' की एंट्री होते ही 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, इस एक ट्विस्ट से शो में होगा बड़ा धमाका