हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनए साल का वेलकम करते हुए ईशा देओल को सताई पिता धर्मेंद्र की याद, तस्वीर शेयर कर लिखा- 'लव यू पापा'

नए साल का वेलकम करते हुए ईशा देओल को सताई पिता धर्मेंद्र की याद, तस्वीर शेयर कर लिखा- 'लव यू पापा'

Esha Deol Missing Her Father Dharmendra: ईशा देओल ने अपने इंस्टा पर फैंस को नए साल की बधाई दी है. साथ ही एक्ट्रेस अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को भी मिस करती हुई नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले साल नवंबर में बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन हो गया था. वहीं दिवंगत अभिनेता की बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल नए साल का स्वागत करते हुए अपने पिता को मिस करती हुई नजर आईँ. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा पर फैंस को नए साल की बधाई दी तो वहीं अपने पापा धर्मेंद्र को भी याद किया. उनकी इस पोस्ट के बाद फैंस भी दिवंगत अभिनेता को याद कर इमोशनल हो रहे हैं.

नए साल पर पिता को याद कर इमोशनल हुईं ईशा देओल
बता दें कि गुरुवार तड़के, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने फैंस और फॉलोअर्स को नए साल की शुभकामनाएं दीं. ईशा ने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें वह आसमान की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने पेपर मेड क्राउन भी पहना हुआ है जिस पर 'हैप्पी न्यू ईयर' लिखा है. पहली तस्वीर में, ईशा कैमरे की ओर देखते हुए आसमान की ओर इशारा कर रही हैं. दूसरी तस्वीर में भी  अभिनेत्री आसमान की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही है साथ  ही उसमें 'लव यू पापा' भी लिखा है.  जिससे पता चलता है कि वह अपने पिता से कितना प्यार करती हैं और उन्हें याद करती हैंय अपनी पोस्ट के कैप्शन में, ईशा ने लिखा, "खुश रहो, स्वस्थ रहो और मजबूत रहो, आप सभी को प्यार."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DHARMENDRA DEOL (@imeshadeol)

बॉबी देओल ने ईशा की पोस्ट पर किया रिएक्ट
ईशा देओल के पोस्ट शेयर करते ही उनके सौतेले भाई बॉबी देओल ने इस पर रिएक्शन दिया और  कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट वाला इमोजी पोस्ट किया. वहीं तमाम फैंस भी ईशा की पोस्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं और हार्ट वाले इमोजी पोस्ट कर रहे हैं. 

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से की थी दूसरी शादी
दिवंगत धर्मेंद्र  की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और उनके चार बच्चे हैं सनी देओल, बॉबी देओल, अजेयता और विजेयता देओल. वहीं शादीशुदा होते हुए धर्मेद्र ने  पत्नी हेमा मालिनी से शादी की थी. इस जोड़ी की दो बेटिया हैं ईशा देओल और अहाना देओल. बता दें कि दिग्गज अभिनेता का देहांत 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में उनके घर पर हो गया था. 

Published at : 01 Jan 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Bobby Deol Hema Malini Esha Deol New Year 2026
