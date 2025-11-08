बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी यहां से लीजिए. मोहनलाल की फिल्म वृषभ के साथ राम चरण की चिकरी–चिकरी यहां तक कि कार्तिक आर्यन की नागजिला को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है. यहां जानिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इन दिलचस्प खबरों के बारे में.

मोहनलाल के फिल्म की रिलीज डेट टली

मोहनलाल की फिल्म 'वृषभ' को लेकर जबरदस्त हाइप बना हुआ है. दर्शकों ने लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार किया है और अब ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल मलयालम सुपरस्टार की ये फिल्म पहले 6 नवंबर को रिलीज होने वाली थी. लेकिन बाद में मेकर्स ने 7 तारीख को पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है. अब मेकर्स ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि ये फिल्म 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

Some stories are more than cinema, they’re legacies. This Christmas, witness that legacy roar to life in #Vrusshabha.

A film that celebrates emotion, grandeur, and destiny. Releasing worldwide on 25th December 2025.

#RoarOfVrusshabha #VrusshabhaOn25thDecember #SamarjitLankesh… pic.twitter.com/Dq5yPhYHoQ — Mohanlal (@Mohanlal) November 7, 2025

राम चरण की चिकरी–चिकरी के नाम बना नया रिकार्ड

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का नया गाना शुक्रवार को रिलीज किया गया. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राम चरण और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म के गाने 'चिकरी–चिकरी' को महज 24 घंटे में ही 46 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ ही राम चरण का ये गाना 24 घंटों में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला सॉन्ग बन गया है. 2023 में शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के गाने 'जिंदा बंदा' को पहले दिन 46 मिलियन व्यूज मिले तो वहीं दूसरी ओर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' के गाने 'किसीक' को पहले दिन 42 मिलियन व्यूज मिले. लेकिन अब राम चरण की 'चिकरी–चिकरी' ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

धुरंधर के अर्जुन रामपाल ने ऑन किया अपना बीस्ट मोड

रणवीर सिंह स्टारर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का नया पोस्टर रिलीज हो गया है. इसमें अर्जुन रामपाल का इंटेंस लुक देखा जा सकता है. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर बज बन रहा था. अब नए पोस्टर ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है. अर्जुन रामपाल के इस इंटेंस लुक को देख फैंस का भी होश उड़ गया है और सबने अर्जुन रामपाल की तारीफ में पुल बांध दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

नाती से मिलने पहुंचीं कैटरीना कैफ की मां

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर को अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. कपल के घर बेटे का जन्म हुआ है और इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. इसी बीच कैटरीना कैफ की मां सुजैन टर्कोटे भी नाती से मिलने पहुंचीं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां कैटरीना–विक्की के नन्हे मेहमान की नानी उनसे मिलने हॉस्पिटल में नजर आ रही हैं. जूनियर कौशल के आगमन से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और सभी मेंबर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को भी अपनी खुशी में शामिल कर रहे हैं.



'नागजिला' का हिस्सा बनीं 'लापता लेडीज' की 'पुष्पा'

प्रतिभा रांटा अब कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी. टाइम्स ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि प्रतिभा रांटा 'नागजिला' में बतौर फीमेल लीड नजर आएंगी. पहले इस फिल्म के लिए सान्या मल्होत्रा को चुना गया लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए प्रतिभा रांटा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. लेकिन एक्ट्रेस मैडॉक यूनिवर्स के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं अगर उनका शेड्यूल मैच किया तो एक्ट्रेस 'नागजिला' पर काम करेंगी.



प्रियंका चोपड़ा की मुरीद हुईं गुरिंदर चड्ढा

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने सालों बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की. एक्ट्रेस ने व्हैम बैंड के एवरग्रीन गाने 'लास्ट क्रिसमस' का देसी वर्जन बनाया है. अब ये गाना गुरिंदर चड्ढा की अपकमिंग फिल्म 'क्रिसमस कर्मा' का हिस्सा है.

View this post on Instagram A post shared by Gurinder Chadha, OBE 💙 (@gurinder.chadha)

निर्देशक ने आपके सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा की जमकर तारीफ की है. प्रियंका चोपड़ा का ऐसा सपोर्ट पा कर गुरिंदर चड्ढा भी काफी खुश हैं और वो भी एक्ट्रेस की मुरीद हो गई हैं और हमेशा सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का शुक्रियादा भी किया है.