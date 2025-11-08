हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोशल मीडिया पर दिखा अदिति राव हैदरी का विंटेज ग्लैमर, पोल्का डॉट आउटफिट में लगीं हसीन

सोशल मीडिया पर दिखा अदिति राव हैदरी का विंटेज ग्लैमर, पोल्का डॉट आउटफिट में लगीं हसीन

Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी एक इवेंट में शामिल हुईं जहां उनका विंटेज लुक देखने को मिला. पोल्का डॉट वाले आउटफिट में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही थीं. तस्वीरों में देखें खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 09:26 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी एक इवेंट में शामिल हुईं जहां उनका विंटेज लुक देखने को मिला. पोल्का डॉट वाले आउटफिट में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही थीं. तस्वीरों में देखें खूबसूरती.

अदिति राव हैदरी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर फैंस को अपना मुरीद बना लिया है. आदित्य बिड़ला के इवेंट में हसीना का विंटेज लुक चर्चा का विषय बना. देखें लेटेस्ट तस्वीरें.

1/7
अदिति राव हैदरी हमेशा ही अपने टाइमलेस क्लासिक फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर अदाकारा अपने हुस्न का जलवा बिखेरती रहती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने फैशन सेंस से सबका दिल जीत लिया है.
2/7
वायरल तस्वीरों में अदिति राव हैदरी बला की खूबसूरत लग रही हैं. पोल्का डॉट वाले इस आउटफिट में एक्ट्रेस का निखार बिल्कुल खिल कर आ रहा है.
3/7
स्ट्रेपलेस पोल्का डॉट आउटफिट में अदिति राव हैदरी ने विंटेज एलिगेंस का अदभुत उदाहरण पेश किया है. उनके लुक को देख फैंस एक बार फिर उनकी खूबसूरती के मुरीद बन गए हैं.
4/7
अपने इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने इस यूनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.
5/7
अपने इस स्पेशल इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने क्लासी लुक को मिनिमल एक्सेसरीज के साथ ही पेयर किया. लो पोनीटेल हेयरस्टाइल करते हुए उन्होंने पोल्का डॉट स्कार्फ से ही अपने बालों को सिक्योर किया.
6/7
मिनिमल इयरिंग्स और अंगूठियों के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. वहीं सॉफ्ट मेकअप उनके इस पूरे लुक को चार–चांद लगा रहा है. इस ओवरऑल आउटफिट में अदिति राव हैदरी का ऐसा लुक देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा
7/7
एक बार फिर अदिति राव हैदरी ने साबित कर दिया कि वो एक बढ़िया कलाकार होने के साथ ही फैशन आइकन भी हैं. स्टाइल और फैशन के मामले में वो कई लोगों को मात दे सकती हैं.
Published at : 08 Nov 2025 09:26 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
हेल्थ
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
