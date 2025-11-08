एक्सप्लोरर
सोशल मीडिया पर दिखा अदिति राव हैदरी का विंटेज ग्लैमर, पोल्का डॉट आउटफिट में लगीं हसीन
Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी एक इवेंट में शामिल हुईं जहां उनका विंटेज लुक देखने को मिला. पोल्का डॉट वाले आउटफिट में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही थीं. तस्वीरों में देखें खूबसूरती.
अदिति राव हैदरी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर फैंस को अपना मुरीद बना लिया है. आदित्य बिड़ला के इवेंट में हसीना का विंटेज लुक चर्चा का विषय बना. देखें लेटेस्ट तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Nov 2025 09:26 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari
बॉलीवुड
7 Photos
सोशल मीडिया पर दिखा अदिति राव हैदरी का विंटेज ग्लैमर, पोल्का डॉट आउटफिट में लगीं हसीन
बॉलीवुड
7 Photos
एक्शन, रोमांस और कॉमेडी लेकर आ रहीं ये 7 विदेशी फिल्में, 14 से 26 नवंबर तक चलेगा हॉलीवुड का राज
बॉलीवुड
7 Photos
दोस्त की शादी में लूटना है बारातियों का दिल, तो दिशा की तरह पहनें रेडी टू वियर साड़ी
बॉलीवुड
8 Photos
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
बॉलीवुड
7 Photos
कभी बिजनेसमैन तो कभी फिरो और कभी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ये हसीना, अब Ex संग लड़ा रहीं इश्क
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, घर पहुंचकर की मुलाकात
बिहार
खेसारी लाल यादव ने छुए पैर तो आया मनोज तिवारी का रिएक्शन, बोले- 'हम लोग राजनीति में...'
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दर्शक छीन लेंगी ये 2 हॉलीवुड फिल्में, 'प्रेडेटर बैडलैंड्स' जैसा एग्जाम्पल होगा सेट
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सोशल मीडिया पर दिखा अदिति राव हैदरी का विंटेज ग्लैमर, पोल्का डॉट आउटफिट में लगीं हसीन
बॉलीवुड
7 Photos
एक्शन, रोमांस और कॉमेडी लेकर आ रहीं ये 7 विदेशी फिल्में, 14 से 26 नवंबर तक चलेगा हॉलीवुड का राज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion