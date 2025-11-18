इमरान हाशमी की हाल ही में फिल्म 'हक' रिलीज हुई थी. इस फिल्म के कंटेंटे और स्टार कास्ट की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई है. रिलीज के 11दिनों में ये फिल्म 20 करोड़ भी नहीं कमा पाई है. ऐसे में ये फिल्म भी फ्लॉप होती नजर आ रही है. चलिए यहां इमरान हाशमी के 23 सालों के करियर की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और जानते हैं एक्टर की कितनी फिल्में हिट रहीं और कितनी फ्लॉप?

इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

इमरान हाशमी ने साल 2003 में बिपाशा बसु संग फुटपाथ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इमरान ने अपने इंटेंस पर्सनैलिटी से दर्शकों का ध्यान खींचा था. इसके बाद ह उनकी दूसरी फिल्म मल्लिका शेरावत संग अनुराग बसु द्वारा निर्देशित मर्डर (2004) आई और ये फिल्म न केवल सुपर-डुपर हिट रही बल्कि इसने इमराशन हाशमी को भी रातों-रात स्टार बना दिया.

इसी के साथ इमरान को जल्द ही बॉलीवुड के "सीरियल किसर" का टैग मिल गया. ये ऐसा तमगा था जो सालों तक उनके साथ रहा. वहीं इमरान हाशमी को अब इंडस्ट्री में 22 साल हो चुके हैं. इस दौरान उन्होंने हिट से ज्यादा फ्लॉप और डिजास्टर फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है. बॉलीवुड हंगामा के आंकडों के मुताबिक इमरान हाशमी की हिट फिल्मों की लिस्ट में ये शामिल हैं.

इमरान हाशमी की हिट फिल्में

द डर्टी पिक्चर- 80 करोड़ (सुपर-डुपर डिट) राज 3- 69.73 करोड़ (हिट) मर्डर 2- 47.90 करोड़ (हिट) अक्सर- 8.58 करोड़ (सेमी हिट) गैंगस्टर- 12.67 करोड़ (सेमी हिट) जन्नत- 30.10 करोड़ (हिट) राज- द मिस्ट्री कंटीन्यूस- 25.50 करोड़ (सेमी हिट) मर्डर 2- 47.90 करोड़ (हिट)

एवरेज फिल्में

मर्डर – 15.01 लाइफटाइम कलेक्शन (एवरेज) तुम सा नहीं देखा- 3.47 करोड़ (एवरेज) जहर- 7.34 करोड़ (एवरेज) आशिक बनाया आपने- 6.38 करोड़ (एवरेज) वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई- 55.47 करोड़ (एवरेज) दिल तो बच्चा है जी- 28.91 करोड़ (एवेरज)

फ्लॉप

चॉकलेट- 6.64 करोड़ (फ्लॉप) कलयुग- 7.21 करोड़ (फ्लॉप) जवानी दीवानी- 4.72 करोड़ (फ्लॉप) द किलर- 4.65 करोड़ (फ्लॉप) दिल दिया है- 2.31 करोड़ (फ्लॉप) द ट्रेन- 5.11 करोड़ (फ्लॉप) आवारापन- 7.76 करोड़ (फ्लॉप) गुड बॉय बैड बॉय- 7.25 करोड़ (फ्लॉप) क्रूक इट्स गुड टू बी बैड- 12.40 करोड़ (फ्लॉप) रश- 3.41 करोड़ (फ्लॉप) एक थी डायन- 25.8 करोड़ (फ्लॉप) घनचक्कर- 34 करोड़ (फ्लॉप) सेल्फी- 16.85 करोड़ (डिजास्टर) ग्राउंड जीरो- 7.54 करोड़ (फ्लॉप)

इनके अलावा इमरान की राजा नटवरवाल, उंगली, मिस्टर एक्स, हमारी अधूरी कहानी, अजहर, राज रीबूट, व्हाई चिट इंडिय और बॉडी भी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं.