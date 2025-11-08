हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने अब हॉलीवुड फिल्म की बजाई बैंड, सनी देओल का रिकॉर्ड भी तोड़ा

Ek Deewane Ki Deewaniyat ने अब हॉलीवुड फिल्म की बजाई बैंड, सनी देओल का रिकॉर्ड भी तोड़ा

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Collection Day 19: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हॉलीवुड फिल्म 'द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 'जाट' को भी पछाड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Nov 2025 05:40 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब तक थिएटर्स में लगी है. फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अब तक हर रोज बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन कर रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' अब तक बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही थी. अब फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म को भी पछाड़ दिया है और सनी देओल की फिल्म को भी मात दे दी है.

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 52.38 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.
  • दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के साथ फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 86.1 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी.
  • अब तीसरे हफ्ते भी हर्षवर्धन राणे की फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 15वें दिन 2.25 करोड़ और 16वें दिन 1.9 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 17वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.25 करोड़ और 18वें दिन 75 लाख रुपए रहा.
  • अब 19वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं जिसमें फिल्म ने अब तक (शाम 5 बजे तक) 76 लाख रुपए बटोर लिए हैं.
  • भारत में एक दीवाने की दीवानिय का कुल कलेक्शन अब 93.01 करोड़ रुपए हो गया है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harshvardhan Rane (@harshvardhanrane)

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो रिकॉर्ड

  • 'एक दीवाने की दीवानियत' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 93.01 करोड़ रुपए का कारोबार करके इस साल रिलीज हुई दो फिल्मों को पछाड़ दिया है.
  • हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
  • कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबक इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 82.11 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सनी देओल की दूसरे सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'जाट' को भी पीछे छोड़ दिया है.
  • 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 90.34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
  • अब 'एक दीवाने की दीवानियत' का अगला निशाना केसरी- चैप्टर 2 है जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 94.48 करोड़ रुपए कमाए हैं.
दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Jaat Ek Deewane Ki Deewaniyat Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
