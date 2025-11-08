एक्सप्लोरर
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने अब हॉलीवुड फिल्म की बजाई बैंड, सनी देओल का रिकॉर्ड भी तोड़ा
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Collection Day 19: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हॉलीवुड फिल्म 'द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 'जाट' को भी पछाड़ दिया है.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' अब तक थिएटर्स में लगी है. फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अब तक हर रोज बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन कर रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' अब तक बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही थी. अब फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म को भी पछाड़ दिया है और सनी देओल की फिल्म को भी मात दे दी है.
- 'एक दीवाने की दीवानियत' ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 52.38 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था.
- दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के साथ फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 86.1 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी.
- अब तीसरे हफ्ते भी हर्षवर्धन राणे की फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 15वें दिन 2.25 करोड़ और 16वें दिन 1.9 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 17वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1.25 करोड़ और 18वें दिन 75 लाख रुपए रहा.
- अब 19वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं जिसमें फिल्म ने अब तक (शाम 5 बजे तक) 76 लाख रुपए बटोर लिए हैं.
- भारत में एक दीवाने की दीवानिय का कुल कलेक्शन अब 93.01 करोड़ रुपए हो गया है.
View this post on Instagram
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो रिकॉर्ड
- 'एक दीवाने की दीवानियत' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 93.01 करोड़ रुपए का कारोबार करके इस साल रिलीज हुई दो फिल्मों को पछाड़ दिया है.
- हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द कंज्यूरिंग- लास्ट राइट्स' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबक इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 82.11 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सनी देओल की दूसरे सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'जाट' को भी पीछे छोड़ दिया है.
- 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 90.34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
- अब 'एक दीवाने की दीवानियत' का अगला निशाना केसरी- चैप्टर 2 है जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 94.48 करोड़ रुपए कमाए हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL