फिल्म मेकर करण जौहर का टॉक शो 'कॉफी विद करण' का हर सीजन काफी पॉपुलर रहा है. कई फिल्मी सितारों ने शो पर अपनी जिंदगी के अहम राज खोले हैं. करण जौहर के टॉक शो में कई क्रिकेटर्स भी आ चुके हैं. अब करण जौहर ने खुलासा किया है कि वो कभी भी विराट कोहली या किसी भी क्रिकेटर को 'कॉफी विद करण' में इन्वाइट नहीं करेंगे. इसकी वजह उन्होंने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर हुए विवाद को बताया.

करण जौहर ने मिंत्रा के ग्लैम स्ट्रीम के लिए सानिया मिर्जा के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उनके शो में विराट कोहली कभी क्यों नहीं आए. फिल्म मेकर ने कहा- 'मैंने विराट से कभी नहीं पूछा और अब हार्दिक (पांड्या) और (केएल) राहुल के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं किसी भी क्रिकेटर को नहीं बुला रहा हूं. कई ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगा कि वो नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनसे पहले कभी पूछा ही नहीं.'

क्या था हार्दिक पांड्या-केएल राहुल का विवाद?

बता दें कि साल 2019 में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल 'कॉफी विद करण' में आए थे. इस दौरान हार्दिक ने महिलाओं को लेकर कुछ विवादित बयान दिए थे. क्रिकेटर ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खुलासे करते हुए अपनी वर्जिनिटी खोने के बारे में बताया था. तब हार्दिक ने बताया था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा था- 'जब मैंने अपनी वर्जिनिटी खोई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आज मैं करके आया.' हार्दिक ने ये भी कहा था कि उन्होंने एक पार्टी में गर्ल्स ग्रुप की ओर इशारा करते हुए अपने पेरेंट्स को बताया था कि उनका उन सभी के साथ पास्ट रहा है और उनके पेरेंट्स को उनकी इन बातों पर गर्व था.

BCCI ने दोनों क्रिकेटर्स को कर दिया था बैन

हार्दिक पांड्या की इन स्टेटमेंट्स को लेकर काफी हंगामा मच गया था. कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुस से इस मामले में सफाई मांगी थी. जिसके बाद हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर पब्लिकली माफी मांगी थी. हालांकि इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने संविधान के नियम 41 के तहत पंड्या और राहुल दोनों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था जिसके बाद वो कई मैच नहीं खेल पाए थे.

वहीं करण जौहर ने इस पूरे विवाद पर कहा था- 'मुझे कहना होगा कि मैं बहुत जिम्मेदार महसूस करता हूं क्योंकि यहेमेरा शो और मेरा मंच था. मैंने उन्हें गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया था, इसलिए शो का रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी है.'