विराट कोहली को कभी 'कॉफी विद करण' में नहीं बुलाएंगे करण जौहर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल हैं वजह

विराट कोहली को कभी 'कॉफी विद करण' में नहीं बुलाएंगे करण जौहर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल हैं वजह

Karan Johar On Not Inviting Virat Kohli On KWK: करण जौहर ने खुलासा किया है कि वो 'कॉफी विद करण' में किसी क्रिकेटर को नहीं बुलाने वाले. उन्होंने बताया कि उन्होंने विराट कोहली को कभी शो पर नहीं बुलाया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Nov 2025 04:57 PM (IST)
फिल्म मेकर करण जौहर का टॉक शो 'कॉफी विद करण' का हर सीजन काफी पॉपुलर रहा है. कई फिल्मी सितारों ने शो पर अपनी जिंदगी के अहम राज खोले हैं. करण जौहर के टॉक शो में कई क्रिकेटर्स भी आ चुके हैं. अब करण जौहर ने खुलासा किया है कि वो कभी भी विराट कोहली या किसी भी क्रिकेटर को 'कॉफी विद करण' में इन्वाइट नहीं करेंगे. इसकी वजह उन्होंने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर हुए विवाद को बताया.

करण जौहर ने मिंत्रा के ग्लैम स्ट्रीम के लिए सानिया मिर्जा के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उनके शो में विराट कोहली कभी क्यों नहीं आए. फिल्म मेकर ने कहा- 'मैंने विराट से कभी नहीं पूछा और अब हार्दिक (पांड्या) और (केएल) राहुल के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं किसी भी क्रिकेटर को नहीं बुला रहा हूं. कई ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगा कि वो नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनसे पहले कभी पूछा ही नहीं.'

क्या था हार्दिक पांड्या-केएल राहुल का विवाद?
बता दें कि साल 2019 में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल 'कॉफी विद करण' में आए थे. इस दौरान हार्दिक ने महिलाओं को लेकर कुछ विवादित बयान दिए थे. क्रिकेटर ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खुलासे करते हुए अपनी वर्जिनिटी खोने के बारे में बताया था. तब हार्दिक ने बताया था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा था- 'जब मैंने अपनी वर्जिनिटी खोई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आज मैं करके आया.' हार्दिक ने ये भी कहा था कि उन्होंने एक पार्टी में गर्ल्स ग्रुप की ओर इशारा करते हुए अपने पेरेंट्स को बताया था कि उनका उन सभी के साथ पास्ट रहा है और उनके पेरेंट्स को उनकी इन बातों पर गर्व था.

विराट कोहली को कभी 'कॉफी विद करण' में नहीं बुलाएंगे करण जौहर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल हैं वजह

BCCI ने दोनों क्रिकेटर्स को कर दिया था बैन
हार्दिक पांड्या की इन स्टेटमेंट्स को लेकर काफी हंगामा मच गया था. कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुस से इस मामले में सफाई मांगी थी. जिसके बाद हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर पब्लिकली माफी मांगी थी. हालांकि इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने संविधान के नियम 41 के तहत पंड्या और राहुल दोनों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था जिसके बाद वो कई मैच नहीं खेल पाए थे.

वहीं करण जौहर ने इस पूरे विवाद पर कहा था- 'मुझे कहना होगा कि मैं बहुत जिम्मेदार महसूस करता हूं क्योंकि यहेमेरा शो और मेरा मंच था. मैंने उन्हें गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया था, इसलिए शो का रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी है.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Karan Johar Koffee With Karan Virat Kohli HARDIK PANDYA
