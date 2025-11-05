हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 15: 'एक दीवाने की दीवानियत' का क्रेज नहीं हो रहा कम, दूसेर मंगलवार भर भरकर छापे नोट, शानदार है 15 दिनों का कलेक्शन

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 15: 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे मंगलवार भी शानदार कमाई की और अब ये भारत में 70 करोड़ी बनने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Nov 2025 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत'  क्लियरली एक डार्क हॉर्स साबित हुई है. किसने सोचा होगा कि यह फिल्म दिवाली पर पॉपुलर हॉरर कॉमेडी जगत की फिल्म ‘थामा’ से क्लैश करने के बावजूद हिट हो जाएगी. दिलचस्प बात ये है कि 'एक दीवाने की दीवानियत' आयुष्मान खुराना स्टारर 'थामा' की तुलना में बहुत कम स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी. फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया और तगड़ा कलेक्शन कर लिया. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत'  ने रिलीज के 15वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 15वें दिन कितनी की कमाई?
रोमांटिक ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने कमाल का परफॉर्म किया है और ये ना केवल हिट हो चुकी है बल्कि अब खूब मुनाफा भी बटोर रही है. बता दें कि ये फिल्म अब भारत में 70 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंचने में कामयाब रही है. इस बीच, यह पहले ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें को पहले हफ्ते में 55 करोड़ रुपये कमाने के बाद, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दूसरे शुक्रवार को 2.35 करोड़ रुपये और उसके बाद दूसरे शनिवार को 3.15 करोड़ और दूसरे रविवार 3.75 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही. वहीं सोमवार को इसकी कमाई गिर गई और इसने 1.65 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन मंगलवार को टिकटों की कीमतों में छूट के कारण इसके कलेक्शन में 15वें दिन थोड़ी बढ़ोतरी हुई हैं,

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 15वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 2 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसका भारत में 15 दिनों का कुल कलेक्शन 68.05 करोड़ रुपये हो गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 2025 की इन रोमांटिक ड्रामा को पछाड़ा
इस साल बॉलीवुड में रोमांटिक जॉनर का रिवाइवल देखने को मिला है. जहां 'सैयारा' ने 575 करोड़ से ज़्यादा की कमाई के साथ अपना दबदबा बनाया, वहीं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अब बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई के मामले में 'परम सुंदरी' (86 करोड़ रुपये) और 'भूल चूक माफ़' (91 करोड़ रुपये) जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' के बारे में
मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित, 'एक दीवाने की दीवानियत' को शुरुआत में मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसे दर्शक मिले.  फिल्म में हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा, शाद रंधावा, सचिन खेडेकर और अनंत नारायण महादेवन हैं.

 

 

Published at : 05 Nov 2025 07:36 AM (IST)
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat
