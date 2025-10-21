एक्सप्लोरर
नागा चैतन्य ने दूसरी बीवी संग मनाई पहली दिवाली, हाथों में हाथ डालकर शोभिता धुलिपाला संग दिए पोज
Naga Chaitanya-Sobhita Diwali: 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली मनाई गई. साउथ एक्टर नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला की ये पहली दिवाली थी. ऐसे में कपल ने धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया.
बॉलीवुड से लेकर साउथ सेलेब्स तक ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया. ऐसे में नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने भी दिवाली सेलिब्रेट की. शादी के बाद कपल की ये पहली दिवाली थी और इस दौरान उन्होंने फोटोशूट भी कराया.
Published at : 21 Oct 2025 04:00 PM (IST)
साउथ सिनेमा
