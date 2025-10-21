हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नागा चैतन्य ने दूसरी बीवी संग मनाई पहली दिवाली, हाथों में हाथ डालकर शोभिता धुलिपाला संग दिए पोज

नागा चैतन्य ने दूसरी बीवी संग मनाई पहली दिवाली, हाथों में हाथ डालकर शोभिता धुलिपाला संग दिए पोज

Naga Chaitanya-Sobhita Diwali: 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली मनाई गई. साउथ एक्टर नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला की ये पहली दिवाली थी. ऐसे में कपल ने धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Oct 2025 04:09 PM (IST)
Naga Chaitanya-Sobhita Diwali: 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली मनाई गई. साउथ एक्टर नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला की ये पहली दिवाली थी. ऐसे में कपल ने धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया.

बॉलीवुड से लेकर साउथ सेलेब्स तक ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया. ऐसे में नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने भी दिवाली सेलिब्रेट की. शादी के बाद कपल की ये पहली दिवाली थी और इस दौरान उन्होंने फोटोशूट भी कराया.

1/8
एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला ने नागा चैतन्य स शादी के बाद अपनी पहली दिवाली मनाई है. उन्होंने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला ने नागा चैतन्य स शादी के बाद अपनी पहली दिवाली मनाई है. उन्होंने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
2/8
दिवाली पर शोभिता ने पर्पल कलर का वेलवेट सूट कैरी किया था जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था. इस सूट में वो बेहद हसीन दिख रही थीं.
दिवाली पर शोभिता ने पर्पल कलर का वेलवेट सूट कैरी किया था जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था. इस सूट में वो बेहद हसीन दिख रही थीं.
3/8
सूट के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ईयररिंग्स पहने था. इस दौरा उन्होंने अपना मेकअप सटल रखा था.
सूट के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ईयररिंग्स पहने था. इस दौरा उन्होंने अपना मेकअप सटल रखा था.
4/8
शोभिता ने इस दौरान बन हेयरस्टाइन बनाया था. फोटोज में वो अपना हेयरस्टाइल भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
शोभिता ने इस दौरान बन हेयरस्टाइन बनाया था. फोटोज में वो अपना हेयरस्टाइल भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
5/8
कई फोटोज में शोभिता और नागा चैतन्य ने एक साथ पोज दिए. एक तस्वीर में एक्टर अपनी वाइफ को प्यार से निहारत दिखे.
कई फोटोज में शोभिता और नागा चैतन्य ने एक साथ पोज दिए. एक तस्वीर में एक्टर अपनी वाइफ को प्यार से निहारत दिखे.
6/8
दूसर फोटो में नागा और शोभिता एक-दूसरे का हाथ थामे भी दिखाई दिए.
दूसर फोटो में नागा और शोभिता एक-दूसरे का हाथ थामे भी दिखाई दिए.
7/8
वहीं शोभिता ने जमकर अपना सोलो फोटोशूट भी कराया. यहां उन्हें जलते हुए दीपक के साथ पोज देते देखा जा सकता है.
वहीं शोभिता ने जमकर अपना सोलो फोटोशूट भी कराया. यहां उन्हें जलते हुए दीपक के साथ पोज देते देखा जा सकता है.
8/8
इन फोटोज में एक्ट्रेस रंगोली के साथ पोज देती और घर में दीये सजाती नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस रंगोली के साथ पोज देती और घर में दीये सजाती नजर आ रही हैं.
Published at : 21 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Happy Diwali Sobhita Dhulipala Naga Chaitanya Diwali 2025

Photo Gallery

View More
