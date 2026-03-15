डिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने शेयर किया वीडियो

यूट्यूबर और बिग बॉस 17 में नजर आ चुके अनुराग डोभाल अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कुछ दिन पहले उनकी हालत में सुधार होने की खबर आई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है. बताया जा रहा है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब उन्हें देहरादून ले जाया जा रहा था, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. इसके बाद तुरंत उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है.

सांस लेने में हुई दिक्कत

रविवार को रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अनुराग डोभाल को एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था. साथ ही उन्होंने लिखा, 'कल अनुराग भैया की हालत थोड़ी स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और हम उन्हें देहरादून ले जा रहे थे. लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इस वजह से हम तुरंत उन्हें पास के सबसे नजदीक अस्पताल ले जा रहे हैं, ताकि उन्हें जल्दी से मेडिकल इलाज मिल सके. इस समय वह अपनी जिंदगी के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं.





क्या था पूरा मामला?

बता दें, मार्च के शुरुआत में अनुराग ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर कहा था कि उनका परिवार उनकी पत्नी रितिका के साथ इंटरकास्ट शादी के खिलाफ है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. उनके माता-पिता और भाई कलम ने उनसे सब कुछ छीन लिया है और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए उनका परिवार जिम्मेदार होगा. हालांकि बाद में उनके भाई कलम ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मामला एकतरफा है और अनुराग यह सब केवल व्यूज के लिए कर रहे हैं.

अनुराग ने आत्महत्या की कोशिश की

इन विवादों के बीच अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम लाइव के समय आत्महत्या की कोशिश की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी फॉर्च्यूनर कार तेज रफ्तार में चला रहे थे. इस हादसे में उन्हें कई जगह फ्रैक्चर आए और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उनकी पत्नी रितिका भी अस्पताल पहुंचीं. वहीं 10 मार्च को उनके भाई कलाम ने दावा किया था कि अनुराग के कुछ फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर धमकी दे रहे थे. हालांकि इसके बाद उनके भाई ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है.