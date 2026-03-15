हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने शेयर किया वीडियो

डिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने शेयर किया वीडियो

Anurag Dobhal Health Update: अनुराग डोभाल की तबीयत फिर बिगड़ गई है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देहरादून ले जाते समय उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें दोबारा भर्ती कराया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Mar 2026 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

यूट्यूबर और बिग बॉस 17 में नजर आ चुके अनुराग डोभाल अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कुछ दिन पहले उनकी हालत में सुधार होने की खबर आई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई है. बताया जा रहा है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब उन्हें देहरादून ले जाया जा रहा था, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. इसके बाद तुरंत उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है.

सांस लेने में हुई दिक्कत

रविवार को रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अनुराग डोभाल को एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था. साथ ही उन्होंने लिखा, 'कल अनुराग भैया की हालत थोड़ी स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और हम उन्हें देहरादून ले जा रहे थे. लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इस वजह से हम तुरंत उन्हें पास के सबसे नजदीक अस्पताल ले जा रहे हैं, ताकि उन्हें जल्दी से मेडिकल इलाज मिल सके. इस समय वह अपनी जिंदगी के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं.


डिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने शेयर किया वीडियो

क्या था पूरा मामला?

बता दें, मार्च के शुरुआत में अनुराग ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर कहा था कि उनका परिवार उनकी पत्नी रितिका के साथ इंटरकास्ट शादी के खिलाफ है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. उनके माता-पिता और भाई कलम ने उनसे सब कुछ छीन लिया है और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए उनका परिवार जिम्मेदार होगा. हालांकि बाद में उनके भाई कलम ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मामला एकतरफा है और अनुराग यह सब केवल व्यूज के लिए कर रहे हैं.

अनुराग ने आत्महत्या की कोशिश की 

इन विवादों के बीच अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम लाइव के समय आत्महत्या की कोशिश की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपनी फॉर्च्यूनर कार तेज रफ्तार में चला रहे थे. इस हादसे में उन्हें कई जगह फ्रैक्चर आए और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उनकी पत्नी रितिका भी अस्पताल पहुंचीं. वहीं 10 मार्च को उनके भाई कलाम ने दावा किया था कि अनुराग के कुछ फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर धमकी दे रहे थे. हालांकि इसके बाद उनके भाई ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है.

और पढ़ें
Published at : 15 Mar 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Uk07 Rider Anurag Dobhal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
डिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने शेयर किया वीडियो
डिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की हालत, मैनेजर ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
33वें बर्थडे पर आलिया भट्ट का बड़ा फैंस को बड़ा तोहफा, बच्चों को सुनाएंगी कहानियां
33वें बर्थडे पर आलिया भट्ट का बड़ा फैंस को बड़ा तोहफा, बच्चों को सुनाएंगी कहानियां
बॉलीवुड
ऑस्कर 2026 लाइव अपडेट्स: इंडिया में कितने बजे और कहां देखें लाइव? नॉमिनेशन से स्ट्रीमिंग तक की पूरी डिटेल्स
ऑस्कर 2026 लाइव अपडेट्स: इंडिया में कितने बजे और कहां देखें लाइव? नॉमिनेशन से स्ट्रीमिंग तक की पूरी डिटेल्स
बॉलीवुड
हनी सिंह स्टेज पर गाते रहे गाना, ऑडियंस के बीच हुई तगड़ी झड़प, दिल्ली कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल
हनी सिंह स्टेज पर गाते रहे गाना, ऑडियंस के बीच हुई तगड़ी झड़प, दिल्ली कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Assembly Election 2026: आचार संहिता लागू, बदल जाएंगे 5 राज्यों के सियासी समीकरण! जानें पूरा शेड्यूल
Bengal Election 2026: चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bengal Election 2026: खेला होबे! चुनाव की तारीखों से पहले ममता का ₹500 वाला 'चुनावी दांव'!
Bollywood News: Golmaal 5 का धमाकेदार ऐलान, हंसी का तूफान फिर लौटेगा! (15-03-2026)
Tum se Tum Tak: 😲Anu ने उठाया बड़ा कदम, Aryavardhan के भाई को मानाने के लिए की साड़ी हदें पार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
क्रिकेट
एक मंच पर भारत की 5 वर्ल्ड कप विजेता टीम, रोहित और सूर्यकुमार की टीम को भी मिला सम्मान
एक मंच पर भारत की 5 वर्ल्ड कप विजेता टीम, रोहित और सूर्यकुमार की टीम को भी मिला सम्मान
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
इंडिया
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Tamil Nadu Election 2026 Dates: तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 4 मई को नतीजों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
ट्रेंडिंग
Video: गैस या फिर इंडक्शन, किस पर खाना बनाना है सस्ता, वायरल वीडियो ने दूर किए सारे शक, यूजर्स हैरान
गैस या फिर इंडक्शन, किस पर खाना बनाना है सस्ता, वायरल वीडियो ने दूर किए सारे शक, यूजर्स हैरान
यूटिलिटी
पश्चिम बंगाल का बनवाना है वोटर आईडी कार्ड, जानें कौन सा फॉर्म भरना होगा जरूरी?
पश्चिम बंगाल का बनवाना है वोटर आईडी कार्ड, जानें कौन सा फॉर्म भरना होगा जरूरी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget