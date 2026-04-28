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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने के बाद अब विवाद पर फरहान अख्तर ने किया रिएक्ट, बोले- किसी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने के बाद अब विवाद पर फरहान अख्तर ने किया रिएक्ट, बोले- किसी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता

डॉन 3

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Apr 2026 11:56 AM (IST)
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रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने के बाद से ही फिल्म विवादों में है. फिल्म को फरहान अख्तर बना रहे हैं. खबरें हैं कि मेकर्स 40 करोड़ फिल्म के प्री-प्रोडक्शन में खर्च कर चुके हैं और रणवीर सिंह ने स्क्रिप्ट पढ़कर हां की थी. हालांकि, अब रणवीर फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने फिल्म छोड़ दी है. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रणवीर सिंह ने अपना साइनिंग अमाउंट 10 करोड़ रुपये फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस को लौटा दिए हैं. और मेकर्स के प्री-प्रोडक्शन के खर्चे की भरपाई के लिए रणवीर सिंह ने अपनी अगली फिल्म में स्टेक ऑफर किया है.

अब फरहान अख्तर ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने पहली बार इस अनबन पर रिएक्ट किया और फरहान ने कहा कि उन्होंने इस मैसी चैप्टर से बहुत कुछ सीखा है.

ये भी पढ़ें- Drishyam 3 Teaser Date: 'दृश्यम 3' के टीजर की रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन देख पाएंगे थ्रिलर फिल्म की पहली झलक

डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर ने कहा ये

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में फरहान अख्तर ने डॉन 3 को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं सीखा कि अनपेक्षित के लिए भी तैयार रहें. जब तक कोई चीज असल में फिल्म में न आ जाए, या पूरी तरह शूट न हो जाए तब तक उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. असल में बात यही है.'

ये भी पढ़ें- Michael India BO Day 4: चौथे दिन 'माइकल' को हुआ नुकसान, किया इतना बॉक्स ऑफिस

आगे उन्होंने कहा, 'जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो आमिर खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, डिंपल कपाड़िया, सैफ अली खान और रितेश सिधवानी जब वो आए और कहा कि चलो फिल्म बनाते हैं उस मोमेंट पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ. ये ऐसा था कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूं. भले ही उन्हें डायरेक्ट करना हो या फिर उनके साथ एक्टिंग करनी हो जिन डायरेक्टर के साथ मैं काम करना चाहता हूं. ये बहुत शानदार रहा. आपको ये एहसास होगा कि एक प्वॉइंट पर ऐसा समय भी होगा जो थोड़ा चैलेंजिंग होगा. आपने अच्छा भी देखा है तो ठीक है. तो कॉन्फिडेंस से काम करते रहिए.'

Published at : 28 Apr 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Farhan Akhtar Ranveer SIngh DON 3
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