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समर में बिखेरना है ग्लैम? सुहाना खान के इन आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन, लुक हो जाएगा ट्रेंडी
Suhana Khan Summer Looks: शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. समर में अपने लुक को खास बनाने के लिए आप सुहाना से इंस्पिरेशन ले सकती है.
समर का मौसम फैशन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन सही कपड़े और स्टाइलिंग से आप आसानी से अपना लुक ग्लैमरस बना सकते हैं. इस सीजन में हल्के, आरामदायक और ट्रेंडी आउटफिट्स सबसे ज्यादा काम आते हैं. अगर आप भी अपने समर स्टाइल को नया और फ्रेश टच देना चाहते हैं, तो सुहाना खान के ये लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 09:58 PM (IST)
Tags :Suhana Khan
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