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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमर में बिखेरना है ग्लैम? सुहाना खान के इन आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन, लुक हो जाएगा ट्रेंडी

समर में बिखेरना है ग्लैम? सुहाना खान के इन आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन, लुक हो जाएगा ट्रेंडी

Suhana Khan Summer Looks: शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. समर में अपने लुक को खास बनाने के लिए आप सुहाना से इंस्पिरेशन ले सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 09:58 PM (IST)
Suhana Khan Summer Looks: शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. समर में अपने लुक को खास बनाने के लिए आप सुहाना से इंस्पिरेशन ले सकती है.

समर का मौसम फैशन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन सही कपड़े और स्टाइलिंग से आप आसानी से अपना लुक ग्लैमरस बना सकते हैं. इस सीजन में हल्के, आरामदायक और ट्रेंडी आउटफिट्स सबसे ज्यादा काम आते हैं. अगर आप भी अपने समर स्टाइल को नया और फ्रेश टच देना चाहते हैं, तो सुहाना खान के ये लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.

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समर में अक्सर लोग लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं ऐसे में आप सुहाना खान के इस लुक को भी अपना सकती हैं. बॉडीकॉन ड्रेस में वो काफी क्लासी दिख रही हैं.
समर में अक्सर लोग लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं ऐसे में आप सुहाना खान के इस लुक को भी अपना सकती हैं. बॉडीकॉन ड्रेस में वो काफी क्लासी दिख रही हैं.
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सुहाना खान ने ऑल-व्हाइट आउटफिट पहनकर एक क्लासिक समर लुक अपनाया है. उनका व्हाइट टॉप और मैचिंग स्कर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्ट और स्टाइलिश लग रहा है. इसे आप वेकेशन पर ट्राई कर सकती है.
सुहाना खान ने ऑल-व्हाइट आउटफिट पहनकर एक क्लासिक समर लुक अपनाया है. उनका व्हाइट टॉप और मैचिंग स्कर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्ट और स्टाइलिश लग रहा है. इसे आप वेकेशन पर ट्राई कर सकती है.
Published at : 27 Apr 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan

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